Бывший командующий 58-й армией РФ подтвердил ликвидацию генерала Цокова в Украине 3 12.07.2023, 18:20

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Олег Цоков

Министерство обороны России до сих пор молчит.

Министерство обороны России до сих пор официально никак не прокомментировало появившиеся во вторник сообщения о гибели в Бердянске заместителя командующего Южным военным округом генерал-лейтенанта Олега Цокова. При этом о смерти высокопоставленного российского офицера, участвующего в войне в Украине, в эфире пропагандистской передачи «60 минут» на телеканале «Россия» заявил экс-командующий 58-й армии, а ныне депутат Госдумы, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев.

Хотя главной темой пропагандистских ток-шоу на российском телевидении остается саммит НАТО в Вильнюсе, во вчерашнем вечернем выпуске передачи «60 минут», которую ведет Ольга Скабеева, затронули тему обстрела оккупированного российскими войсками Бердянска ракетами Storm Shadow. «Официальной информации от министерства обороны нет, — оговорилась телеведущая. — Но абсолютно все СМИ уже написали…»

«Да, — заявил ей в ответ генерал-лейтенант Гурулев, который после начала российского вторжения в Украину стал одним из главных военных спикеров на российском телевидении. — Причем это человек, который был в таких передрягах, что мало кому снилось. Он в прошлом году был крайне тяжело ранен, его еле вытащили, и по сути он по состоянию здоровья сегодня уже мог на фронт не ехать, его могли списать. Он сказал: нет, ребята, я буду там, и опять пошел воевать с нацистами. К сожалению, он геройски погиб, этот человек заслуживает громадного уважения, имеет сумасшедший авторитет в вооруженных силах, и это правда».

Гурулев подтвердил таким образом не только факт смерти Олега Цокова, но и прошлогодние сообщения украинских источников, которые в сентябре 2022 года утверждали, что генерал получил серьезное ранение.

Первым о гибели Цокова в Бердянске утром 11 июля сообщил советник украинского мэра оккупированного Россией Мариуполя Петр Андрющенко, а за ним ряд украинских телеграм-каналов.

Первые сообщения о гибели Цокова не выглядели достоверными, поскольку 144-я дивизия, которой он до недавнего времени руководил, участвует в боевых действиях на Лиманском направлении в Луганской области. В сентябре 2022 года военнослужащие этого соединения чуть было не попали в окружение во время контрнаступления ВСУ в Харьковской области, а в последующие месяцы новости об их действиях на линии фронта поступали исключительно с территории Луганской области — об этом писал и популярный провоенный российский телеграм-канал «Рыбарь», и украинский военный аналитик из группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец. Сообщалось также, что часть военнослужащих бригады находится на полигонах в Беларуси.

В середине июня появились сообщения о том, что военнослужащие 144-й дивизии могли понести значительные потери неподалеку от Кременной в Луганской области, когда их построили и они ожидали выступления командующего 20-й армией, генерала Сухраба Ахмедова, но вместо этого были обстреляны ВСУ.

Телеграм-канал «Военный осведомитель» (более 600 тысяч подписчиков) написал 11 июля о гибели Цокова, уточнив: «В результате удара британскими крылатыми ракетами Storm Shadow по ЗКП 58-й армии в районе Бердянска погиб заместитель командующего ЮВО генерал-лейтенант Олег Цоков».

Официальных сообщений о повышении Цокова до заместителя командующим Южным военным округом министерство обороны России не делало. Однако в условиях боевых действий ведомство регулярно либо вовсе не сообщает о перестановках в командном составе российской армии, либо делает это с большой задержкой. Как теперь выясняется, Цоков и правда получил это повышение, из-за чего и оказался не в Луганской области, а в Бердянске.

Утром же 11 июля местные источники сообщили о серии прилетов по Бердянску. По словам местных жителей, один из ударов пришелся по отелю «Дюна», который находится в Бердянске по адресу Тенистый бульвар, 22. Судя по всему, именно здесь и располагался командный пункт 58-й армии.

На данный момент Цоков — самый высокопоставленный из российских военнослужащих, погибший в зоне боевых действий. Когда в июне 2022 года в Луганской области погиб командующий 1-м армейским корпусом Роман Кутузов, то звание генерал-лейтенанта вместе с звездой Героя России ему присвоили уже посмертно.

В мае 2022 года неподалеку от Попасной был сбит Су-25, которым управлял генерал-майор запаса Канамат Боташев. Участие в боевых действиях Боташев принимал в качестве наемника ЧВК Вагнера.

Генерал-лейтенант Цоков принимал участие в обеих чеченских войнах, был участником российской операции в Сирии.

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