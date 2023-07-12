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В Беларуси изменят подготовку врачей-специалистов

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  • 12.07.2023, 18:25
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В Беларуси изменят подготовку врачей-специалистов

Подробности.

В Беларуси намерены изменить подготовку врачей-специалистов. Подробности в интервью БелТА озвучил член Постоянной комиссии «палаты представителей» по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Игорь Тавтын.

Говоря про новации в проекте закона «Об изменении законов по вопросам здравоохранения», он отметил, что в нем были урегулированы особенности подготовки врачей-специалистов в клинической ординатуре.

- Она будет проводиться по специальностям хирургического и терапевтического профилей, - уточнил Тавтын.

Он добавил, что сроки прохождения подготовки в ординатуре составят от 2 до 5 лет. Также в проекте закона были отражены вопросы отбора и приема врачей-специалистов для прохождения подготовки в ординатуре, гарантии их социального и материального обеспечения во время прохождения указанной подготовки.

Также «парламентарий» сказал, что специалист, который проходил подготовку в ординатуре за счет средств бюджет, должен будет не менее 5 лет отработать в бюджетной организации, которая его направила в клиническую ординатуру. Что касается тех, кто не отработал или же не захотел отрабатывать, будут возвращать деньги, затраченные на подготовку, с определенным коэффициентом, пояснил Тавтын.

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