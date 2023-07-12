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Данилов: Саммит НАТО ознаменовал конец проекта Путина по восстановлению империи

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  • 12.07.2023, 18:28
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Данилов: Саммит НАТО ознаменовал конец проекта Путина по восстановлению империи
Алексей Данилов

Место и вес Украины на повестке дня Вильнюсского саммита — событие исторического значения.

Саммит НАТО в Вильнюсе ознаменовал конец проекта российского диктатора Владимира Путина по восстановлению российско-советской империи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря СНБО Алексея Данилова.

«Место и вес Украины на повестке дня Вильнюсского саммита НАТО 2023 года — событие исторического значения, даже без решения о полноценном членстве (временно)», - написал он.

К тому же, Данилов отметил, что в геополитическом измерении саммит — это конец проекта Путина по восстановлению российско-советской империи, которую он начал своей речью в Мюнхене в 2007 году.

«Украина поставила собственную резолюцию на путинской бумажке: "THE END of the empire», - добавил секретарь СНБО.

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