Данилов: Саммит НАТО ознаменовал конец проекта Путина по восстановлению империи

Данилов: Саммит НАТО ознаменовал конец проекта Путина по восстановлению империи1
- 12.07.2023, 18:28
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Место и вес Украины на повестке дня Вильнюсского саммита — событие исторического значения.
Саммит НАТО в Вильнюсе ознаменовал конец проекта российского диктатора Владимира Путина по восстановлению российско-советской империи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря СНБО Алексея Данилова.
«Место и вес Украины на повестке дня Вильнюсского саммита НАТО 2023 года — событие исторического значения, даже без решения о полноценном членстве (временно)», - написал он.
К тому же, Данилов отметил, что в геополитическом измерении саммит — это конец проекта Путина по восстановлению российско-советской империи, которую он начал своей речью в Мюнхене в 2007 году.
«Украина поставила собственную резолюцию на путинской бумажке: "THE END of the empire», - добавил секретарь СНБО.