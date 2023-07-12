Список Пушкина 2 12.07.2023, 18:35

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"Благодаря" кому Алесь Пушкин оказался в невыносимых условиях / коллаж Влада Рубанова, Еврорадио

Кто донес на художника, кто его судил, кто надзирал.

Неожиданная гибель политзаключенного художника Алеся Пушкина стала шоком для многих. Почему он умер, что именно унесло его жизнь, понесет ли кто-нибудь за это ответственность — вопросов накопилось очень много. Но нет вопросов относительно того, кто виновен в трагедии: вся репрессивная машина, созданная Александром Лукашенко. И те, кто сыграл свою роль в задержании и заключении художника, пишет «Еврорадио».

Донос: Ольга Бондарева

Весной 2021-го гродненская доносчица Ольга Бондарева посетила выставку в местном «Центре городской жизни». Одной из картин там был портрет белоруса-антисоветчика Евгения Жихаря, написанный Алесем Пушкиным.

В итоге активистка сняла выставку на смартфон, выложила видео с возмущениями на ютуб-канал и подняла кампанию в соцсетях. Через несколько дней Генпрокуратура возбудила в отношении Алеся Пушкина уголовное дело.

Главная доносчица страны Ольга Бондарева

«Наша компания решила припомнить, как происходил процесс посадки змагарской твари за решётку», — так написала Бондарева у себя в тг-канале в посте про смерть Пушкина, добавив к посту скрины своих доносов.

Прокурор: Александр Король

«Звездный прокурор» к 31 году успел выступить государственным обвинителем по делу Марии Колесниковой и Максима Знака, Алеся Беляцкого и других задержанных по делу «Вясны». Последнее его громкое дело — суд над Эдуардом Бабарико, который получил 8 лет колонии.

Александр Король — прокурор, который выступал против нобелевского лауреата, художника и флейтистки

Король выступал в качестве обвинителя и по делу против Алеся Пушкина. Он запросил для художника пять лет строгого режима. Напомним, за картину.

Судья: Елена Шилько

Шилько ведет политические дела уже почти два десятка лет. Среди ее громких приговоров — 2 и 3,5 года для Змитера Дашкевича и Эдуарда Лобова в 2010-м, а в последнее время она рассматривала дела правозащитницы Насты Лойко (7 лет колонии), медиаменеджера Константина Золотых (4 года), владельца «Кальянной №1» Ивана Муравьева (2,5 года).

Наконец, именно она решила приговорить Алеся Пушкина ровно к такому сроку, который запрашивал прокурор.

Много приговоров Шилько вынесла и по менее известным политическим заключенным.

Начальник колонии и местный судья

После приговора Алеся Пушкина отправили в колонию строгого режима — ИК №22 в Ивацевичах, известную как «Волчьи норы». Как минимум летом 2022 (иной информации на настоящий момент нет) начальником колонии был Сергей Речиц.

Администрация колонии на пять месяцев поместила Алеся Пушкина в помещение камерного типа. После этого судья Ивацевичского района Александр Кирилович вынес решение о переводе Пушкина на тюремный режим на полтора года — это инициировала администрация колонии.

Руководство тюрьмы №1

После ужесточения режима Алесь Пушкин был переведен в гродненскую тюрьму №1, где у него и ухудшилось здоровье. Там он не смог своевременно получить необходимую медицинскую помощь, умер в реанимации гродненской Больницы скорой медицинской помощи в ночь с 10 на 11 июля 2023 года.

По последней имеющейся информации, начальником гродненской тюрьмы №1 работает Павел Казаков. У него содержатся и другие политические заключённые, в том числе Николай Автухович и, как недавно стало известно, Павел Северинец.

Разумеется, этот список далеко не полный, однако позволяет назвать хотя бы часть действующих лиц одной отдельно взятой трагедии.

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