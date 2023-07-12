Норвегия передаст Украине две пусковые установки NASAMS 12.07.2023, 19:02

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Об этом сообщило Минобороны Норвегии.

Норвегия передаст Украине пакет поддержки системы ПВО NASAMS.

Об этом в Twitter сообщило Министерство обороны страны.

«Норвегия передает Украине пакет для поддержки NASAMS, содержащий два дополнительных центра управления огнем, две пусковые установки и запасные части. Это приведет к обеспечению выносливости и гибкости работы уже предоставленных систем ПВО Украине», - говорится в сообщении.

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