Норвегия передаст Украине две пусковые установки NASAMS
- 12.07.2023, 19:02
- 2,042
Об этом сообщило Минобороны Норвегии.
Норвегия передаст Украине пакет поддержки системы ПВО NASAMS.
Об этом в Twitter сообщило Министерство обороны страны.
«Норвегия передает Украине пакет для поддержки NASAMS, содержащий два дополнительных центра управления огнем, две пусковые установки и запасные части. Это приведет к обеспечению выносливости и гибкости работы уже предоставленных систем ПВО Украине», - говорится в сообщении.