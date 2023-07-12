Зеленский раскрыл подробности встречи с Байденом 7 12.07.2023, 19:07

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Встреча длилась дольше, чем планировалось.

Украинский президент Владимир Зеленский провел переговоры с американским президентом Джо Байденом. Во время разговора лидеры стран обсудили в частности вопросы вооружения и вступления Украины в НАТО.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Telegram-канал украинского президента.

«Очень хорошая, сильная встреча с господином Президентом США Джозефом Байденом. Встреча как минимум вдвое длиннее, чем планировалось, и именно такая содержательная, как нужно», - сообщил президент.

По его словам, если бы протокол не остановил встречу, лидеры говорили бы еще дольше.

«Все темы: длительная поддержка, оружие, политика, НАТО. Четко видим, как завершить эту войну нашей общей победой. Спасибо, господин президент!», - подчеркнул Зеленский.

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