Зеленский раскрыл подробности встречи с Байденом

Зеленский раскрыл подробности встречи с Байденом7
- 12.07.2023, 19:07
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Встреча длилась дольше, чем планировалось.
Украинский президент Владимир Зеленский провел переговоры с американским президентом Джо Байденом. Во время разговора лидеры стран обсудили в частности вопросы вооружения и вступления Украины в НАТО.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Telegram-канал украинского президента.
«Очень хорошая, сильная встреча с господином Президентом США Джозефом Байденом. Встреча как минимум вдвое длиннее, чем планировалось, и именно такая содержательная, как нужно», - сообщил президент.
По его словам, если бы протокол не остановил встречу, лидеры говорили бы еще дольше.
«Все темы: длительная поддержка, оружие, политика, НАТО. Четко видим, как завершить эту войну нашей общей победой. Спасибо, господин президент!», - подчеркнул Зеленский.