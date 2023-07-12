Национальный аэропорт «Минск» запустил чат-бот для помощи пассажирам 12.07.2023, 19:47

Он может обрабатывать неограниченное число запросов одновременно и круглосуточно.

Национальный аэропорт «Минск» в телеграм-канале запустил чат-бот для помощи пассажирам, рассказали в пресс-службе аэропорта.

Отмечается, что чат-бот @airport_minsk_bot поможет пассажирам уточнять информацию по самым востребованным темам и без обращения в справочную службу аэропорта. Сказано, что чат-ботом можно воспользоваться несколькими способами. Так, можно его можно найти через поисковую строку в телеграм или же пройти по ссылке t.me/airport_minsk_bot. Кроме того, с сайта Национального аэропорта также можно найти чат-бот. Для этого следует в «подвале» сайте нажать на кнопку телеграм.

В пресс-службе добавили, что после приветственного сообщения и нажатия кнопки start можно начать диалог с ботом. Там предлагается сразу 6 тем для общения. Речь идет про информацию о рейсах, стол находок, багаж, как добраться, услуги аэропорта, пассажирам.

Сказано, что в раскрывающемся меню будет возможность уточнить запрос и получить в ответ ссылку со всей нужной информации. Подчеркивается, что поиск необходимой информации занимает несколько секунд. Кроме того, сервис может обрабатывать неограниченное число запросов одновременно и круглосуточно.

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