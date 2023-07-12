Эрдоган рассказал, как принял решение отдать командиров «Азовстали» Украине

Эрдоган рассказал, как принял решение отдать командиров «Азовстали» Украине8
- 12.07.2023, 19:51
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Президент Турции с Путиным не советовался.
Решение Турции передать Украине командиров «Азовстали» не повлияло на отношения Анкары с Россией. В конце концов они «вышли на позитив».
Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию по итогам саммита НАТО в Вильнюсе.
По его словам, договоренности о том, что командиры «Азовстали» должны оставаться в Турции до конца войны были достигнуты на двусторонней основе между Украиной и Россией.
Эрдоган подчеркнул, что Турция предоставила им убежище для выполнения российско-украинской договоренности.
«Сначала это было результатом дискуссии между Украиной и Россией, и до пятницы они были у нас», - пояснил он.
Турецкий лидер добавил, что он отдал защитников «Азовстали» только потому, что об этом попросил президент Украины Владимир Зеленский.
«Когда мы получили этот запрос — то мы отдали этих командиров», - заявил он.
При этом Эрдоган добавил, что передача защитников «Азовстали» не повлияла на отношения с Россией.
«Сначала Россия возмутилась, а потом это перешло в позитив», - заявил он и спрогнозировал обсуждение этой темы на встрече с Путиным в сентябре.