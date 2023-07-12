В Беларусь перестанут завозить польские яблоки, которыми сейчас завалены полки магазинов 1 12.07.2023, 19:55

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Почему и чем это грозит покупателям.

Польские яблоки ввозить в Беларусь в этом году можно будет только в июле — из-за контрсанкций Минска против «недружественных» стран. «Зеркало» посмотрело, какие яблоки продают в белорусских интернет-магазинах, есть ли польские и почем.

В «Е-доставке» в наличии три вида яблок: два из Польши, один — из Молдовы. Польские представлены сортами «Ред Принц» и «Ред Чиф», первый стоит 2,99 рубля за килограмм, второй — 4,63 рубля. Кстати, цена на фрукт из Молдовы — 2,99 рубля.

В доставке «Алми» есть яблоки четырех сортов, три из них — из Польши. Так, два вида красного цвета из этой соседней страны продают по 3,99 рубля за килограмм, а один желтый сорта «Голден» — по 4,99 рубля.

«Гиппо» продает два сорта яблок, оба — из Польши: желтые «Голден» — за 5,01 рубля и красные «РедЧиф» за 5,18 рубля за килограмм.

На витрине магазина «Грин» есть четыре вида яблок. Отмечено, что все это импорт, но не сообщается, из каких стран. Цены на фрукт — от 3,29 до 4,49 рубля за килограмм. Это цена с учетом скидки, она действует на весь ассортимент.

В могилевском интернет-магазине «Перекресток» продают четыре сорта яблок, все они из Польши. Цены за килограмм такие: «Ред Принц» — 3,53 рубля, «Мутсу» — 4,21 рубля, «Голден» — 4,02 рубля, «Ред Чиф» — 3,97 рубля.

Напомним, контрсанкции, запрещающие ввоз продуктов питания из «недружественных» стран, ввели 1 января 2022 года в ответ на ограничения Запада. После этого ограничения уже трижды продлевали. Изначально под запретом были мясо свежее, охлажденное и замороженное крупного рогатого скота, свинины и домашней птицы, субпродукты, жиры, колбасы, мясо соленое, в рассоле, сушеное или копченое, пищевая мука из мяса или мясных субпродуктов, молоко и молочная продукция, овощи, фрукты и орехи, кондитерские изделия, соль. Но постепенно некоторые продукты из него исключали. Среди них — абрикосы, вишня, черешня, нектарины, сливы, хурма.

В конце июня этого года правительство, когда в третий раз продлевало продовольственные контрсанкции, сохранило запрет на ввоз из «недружественных стран» яблок. Ввозить их можно будет только в июле. Также вводится запрет на ввоз из Литвы и Польши пива и слабоалкогольных напитков. Продуктовое эмбарго продлили до 31 декабря 2023 года включительно.

Примечательно, что польские яблоки ранее уже подпадали под продовольственные контрсанкции Минска, однако спустя некоторое время этот товар выводили из-под ограничений. Чаще всего в продаже можно найти яблоки именно из этой соседней страны. Зачастую они дешевле, чем аналоги из других государств. В ситуации, когда наши фермеры и другие производители яблок, а также торговля не всегда могут обеспечить внутренний рынок отечественной продукцией, ритейлу придется искать другие варианты, из каких стран поставлять этот товар. Это может сказаться на розничных ценах, потому что польские — одни из самых бюджетных.

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