Украинские минометчики уничтожили российский КамАЗ

Украинские минометчики уничтожили российский КамАЗ1
- 12.07.2023, 20:01
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Видео.
Украинские минометчики уничтожили КамАЗ российских оккупантов на Слобожанском направлении.
Об этом сообщает командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский в Telegram.
Как отметил Сырский, на видео можно заметить удачную работу миномета одного из подразделений механизированной Ингулецкой бригады на Слобожанском направлении.
«Эффективное уничтожение вражеского КамАЗа. Качественная работа», - подчеркнул он.