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Украинские минометчики уничтожили российский КамАЗ

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  • 12.07.2023, 20:01
  • 1,178
Украинские минометчики уничтожили российский КамАЗ

Видео.

Украинские минометчики уничтожили КамАЗ российских оккупантов на Слобожанском направлении.

Об этом сообщает командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский в Telegram.

Как отметил Сырский, на видео можно заметить удачную работу миномета одного из подразделений механизированной Ингулецкой бригады на Слобожанском направлении.

«Эффективное уничтожение вражеского КамАЗа. Качественная работа», - подчеркнул он.

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