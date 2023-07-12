К Саакашвили допустили врачей из Польши 12.07.2023, 20:28

Михаил Саакашвили

Польша борется за то, чтобы экс-президент Грузии в дальнейшем мог лечиться в одной из польских клиник.

Бригада польских врачей начала в Тбилиси комплексное медицинское обследование Михаила Саакашвили.

Об этом в твиттере сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

«Мы не оставляем друзей в беде. По моей просьбе бригада польских врачей из группы гуманитарно-медицинской помощи в Грузии начала комплексное медицинское обследование президента Михаила Саакашвили», - написал Моравецкий.

Вице-маршалок Сейма Польши Малгожата Госевская заявила в комментарии РАР, что Грузия уже некоторое время назад согласилась на допуск группы медиков из Польши для обследования Саакашвили, но под разными предлогами затягивала этот процесс. Она добавила, что благодаря международному давлению грузинские власти согласились допустить польских врачей к Саакашвили. По ее словам, на основании рапорта врачей о состоянии здоровья Саакашвили в дальнейшем будет приниматься решение, что делать дальше.

Политик подчеркнула: Польша борется за то, чтобы Саакашвили в дальнейшем мог лечиться в одной из польских клиник.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».