На стройке в Минске рабочий упал на арматуру
- 12.07.2023, 20:40
Железный прут проткнул ему бедро.
На стройке в Минске рабочий, оступившись, упал с высоты 1,3 метра на арматуру, которая насквозь пропорола ему ногу. Спасателям пришлось обрезать прут болгаркой, чтобы вызволить пострадавшего, сообщили в МЧС.
ЧП произошло около полудня в среду на стройке по Южной магистрали в Минске — там возводят многоуровневый паркинг.
Пострадал 42-летний рабочий, который занимался монтажными работами на третьем этаже. Стоя на опалубке на высоте около 1,3 метра, он оперся ногой на штатив нивелира, оступился и упал на выступающую арматуру. При этом металлический прут насквозь прошил ему ногу.
Приехавшим на вызов спасателям пришлось обрезать кусок арматуры болгаркой, а скорая отвезла мужчину в больницу с проникающим ранением правого бедра.
— Причина происшествия устанавливается, рассматриваемая версия — неосторожность пострадавшего, — рассказали в МЧС.