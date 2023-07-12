На стройке в Минске рабочий упал на арматуру 12.07.2023, 20:40

Железный прут проткнул ему бедро.

На стройке в Минске рабочий, оступившись, упал с высоты 1,3 метра на арматуру, которая насквозь пропорола ему ногу. Спасателям пришлось обрезать прут болгаркой, чтобы вызволить пострадавшего, сообщили в МЧС.

ЧП произошло около полудня в среду на стройке по Южной магистрали в Минске — там возводят многоуровневый паркинг.

Пострадал 42-летний рабочий, который занимался монтажными работами на третьем этаже. Стоя на опалубке на высоте около 1,3 метра, он оперся ногой на штатив нивелира, оступился и упал на выступающую арматуру. При этом металлический прут насквозь прошил ему ногу.

Приехавшим на вызов спасателям пришлось обрезать кусок арматуры болгаркой, а скорая отвезла мужчину в больницу с проникающим ранением правого бедра.

— Причина происшествия устанавливается, рассматриваемая версия — неосторожность пострадавшего, — рассказали в МЧС.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».