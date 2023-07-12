Украина получит истребители F-16 из запасов европейских стран 2 12.07.2023, 20:44

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Об этом сообщили в Белом доме.

Американские истребители для Украины, скорее всего, будут найдены в Европе. Об этом советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, находясь на саммите НАТО в Вильнюсе, заявил 12 июля в эфире программы «Доброе утро, Америка» на ABC. Видео канал опубликовал в Twitter.

По его словам, Украина запросила F-16 и ракеты дальнего радиуса действия для оказания помощи в контрнаступлении против российских войск и США совместно с союзниками по НАТО уже предприняли шаги для начала обучения украинских пилотов.

«Это обучение займет некоторое время, а затем будет осуществлена передача F-16 из европейских стран, имеющих эти самолеты в достаточном количестве», – сказал Салливан.

Что касается дальнобойных ракет, то, по словам советника Джо Байдена, США продолжат изучать этот вопрос и обсуждать его с Украиной.

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