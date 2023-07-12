Зеленский: Украинская делегация возвращается домой со значительной победой безопасности 3 12.07.2023, 20:52

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Владимир Зеленский

Президент Украины подвел итоги работы украинской делегации на саммите НАТО в Вильнюсе.

Президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги работы украинской делегации на саммите НАТО в Вильнюсе.

Об этом сообщается в официальном телеграме Зеленского.

В сообщении отмечается: «Очень нужен весомый успех для Украины. Я благодарен всем лидерам, всем странам НАТО за вполне практичную и беспрецедентную, учитывая десятилетия наших отношений, поддержку для Украины. Сегодня есть гарантии безопасности для Украины во время движения в НАТО – очень важный пакет гарантий. Мы согласовываем с «Большой семеркой» основу архитектуры гарантий, а дальше будем их расширять двусторонними и многосторонними договоренностями с партнерами.

Гарантии безопасности предусматривают: меры помощи Украине в защите себя и предотвращение новой агрессии, меры на случай новой агрессии, поддержку в привлечении России к ответственности за агрессию.

Украинская делегация возвращается домой со значительной победой безопасности для наших людей, для нашего государства. Это открывает нам совершенно новые возможности безопасности. Спасибо всем, кто работал ради этого! Благодарю вас, дорогие коллеги – президент США Джозеф Байден, канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Риши Сунак, премьер-министр Италии Джорджо Мэлони, премьер-министр Канады министр Японии Фумио Кишидо, президент Европейского совета Шарль Мишель, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен», - написал Зеленский.

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