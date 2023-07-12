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«Беларусбанк» ввел новую платную услугу

  • 12.07.2023, 21:05
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«Беларусбанк» ввел новую платную услугу

Но результат по ней не гарантирует.

У «Беларусбанка» появилась новая платная услуга — отправка заявления в другой банк или ЕРИП на возврат ошибочно зачисленных на счет денег. Ее стоимость — 23 рубля за одно такое заявление. Информация об этом размещена на сайте финучреждения.

Банк предупреждает, что не гарантирует, что ошибочно зачисленные деньги вернут обратно, но предупреждает, что свою комиссию за услугу оставит себе в любом случае.

«Вознаграждение не может быть возвращено в случае отказа заявителем от операции, если Банком направлено заявление бенефициару (банку-получателю или «НКФО «ЕРИП»), — уточняет банк.

Ранее «Беларусбанк» с 1 мая повысил комиссию за свое содействие клиентам в возврате ошибочно отправленных в другие банки денег. Она выросла с 22 до 27 рублей за каждую такую операцию. В этом случае речь о том, что «Беларусбанк» уведомит банк, в который ушли деньги, о том, что это произошло по ошибке. Однако заявление на возврат средств не будет направлять.

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