Страны G7 отказались возвращать РФ заблокированные активы до выплат репараций Украине 3 12.07.2023, 21:11

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Об этом говорится в заявлении группы.

Российские активы в странах «Большой семерки» (G7) будут заморожены до тех пор, пока Москва не выплатит компенсацию Украине, говорится в заявлении группы, принятом в Вильнюсе.

«Мы вновь подтверждаем, что, в соответствии с нашими правовыми системами, суверенные активы России в наших юрисдикциях останутся недвижимыми до тех пор, пока Россия не заплатит за ущерб, который она причинила Украине», — подчеркивается в документе.

В G7 входят США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония. Главы этих государств также заявили о необходимости создания международного механизма для возмещения ущерба Украине и выразили готовность изучить варианты его разработки.

Кроме того, страны G7 договорились и дальше ужесточать санкции против России, контролировать их соблюдение, а также поддерживать усилия таких институтов, как Международный уголовный суд (МУС), который ранее выдал ордер на арест президента Владимира Путина.

После начала войны США, Великобритания, ЕС и другие присоединившиеся к ним страны заморозили российские активы, находящиеся в их юрисдикциях. В ноябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорила, что речь идет о 300 млрд евро резервов Центробанка РФ и 19 млрд евро, принадлежащих российских бизнесменам.

Страны обсуждали конфискацию этих средств, чтобы направить их на восстановление Украины. Однако после многомесячных дискуссий и консультаций с юристами Еврокомиссия пришла к выводу, что изъять их невозможно, так как на них распространяется государственный иммунитет.

Вместо этого ЕК предложила странам — членам ЕС и международным партнерам создать фонд, которому можно было бы передать под управление ликвидные активы из замороженных резервов, а на восстановление Украины направлять прибыль от инвестирования этих средств.

Лидеры стран ЕС поддержали эту идею, однако окончательное решение пока не принято, поскольку по-прежнему остаются юридические и финансовые вопросы, которые необходимо согласовать, писал Bloomberg. Ожидается, что активы ЦБ позволят получить около 3 млрд евро прибыли в год.

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