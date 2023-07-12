Белорус задекларировал доход почти в 45 млн рублей 5 12.07.2023, 21:15

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Стало известно, откуда у него такие деньги.

У жителя Минской области, которому налоговая насчитала за 2022 год подоходный в 4,5 рублей, было несколько источника дохода. Об этом сообщили в инспекции МНС по Минской области.

«Наибольшая сумма подоходного налога — 4,5 млн рублей — уплачена из доходов, полученных от иностранных организаций в виде заработной платы и дивидендов, а также от реализации ценных бумаг», — рассказал начальник инспекции МНС по Минской области Владимир Девойно.

Напомним, житель Минской области за 2022 год задекларировал доход в 44,6 млн рублей. Ему насчитали к уплате подоходный налог в 4,5 млн рублей. Это рекордный задекларированный в Беларуси доход за 2022 год.

Напомним, рекорд за 2021 год — задекларированный доход в 33,1 млн рублей. Подоходный налог с этой суммы составил 4,3 млн рублей.

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