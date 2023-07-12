Страны Северной Европы присоединяются к гарантиям для Украины от G7 2 12.07.2023, 21:48

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Лидеры стран Северной Европы пообещали предоставлять Украине современную военную технику.

Швеция, Дания, Исландия, Норвегия и Финляндия решили поддержать декларацию насчет гарантий безопасности для Украины, которую сегодня согласовали лидеры «Большой семерки».

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на общее заявление.

«Мы обязуемся продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется. С этой целью мы приветствуем Совместную декларацию G7 о поддержке Украины. Вместе с партнерами мы намерены опираться на рамки обязательств и договоренностей – с учетом широкого спектра потребностей», - сказано в заявлении.

Лидеры стран Северной Европы пообещали предоставлять Украине современную военную технику и поддерживать инициативы по обучению украинских солдат, чтобы обеспечить долгосрочную безопасность, сдержать российскую агрессию и укрепить экономическую стабильность и устойчивость нашей страны.

«Мы обязуемся поддерживать Украину в процессе защиты ее суверенитета и территориальной целостности, восстановления экономики, защиты граждан и продвижения программы реформ, а также в процессе ее интеграции в Евроатлантическое сообщество», - подчеркивается в заявлении.

Напомним, сегодня, 12 июля, в ходе саммита НАТО лидеры стран «Большой семерки» согласовали декларацию о гарантиях безопасности для Украины. Она предусматривает долгосрочную поддержку в сфере безопасности и экономической сфере для Украины.

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