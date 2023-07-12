Второй энергоблок БелАЭС выведен на 100% мощности для испытаний 2 12.07.2023, 22:15

Его включили в сеть 10 июля.

В рамках программы опытно-промышленной эксплуатации второй энергоблок БелАЭС выведен на 100% мощности для проведения динамических испытаний, сообщает пресс-служба Минэнерго.

На станции специалисты проведут широкий спектр измерений, в том числе с последующей разгрузкой энергоблока и оценкой характеристик оборудования перед началом его комплексного опробования на номинальной мощности.

Вечером 10 июля второй энергоблок Беларусской атомной электростанции включили в сеть после успешного завершения плановых испытаний. От сети второй энергоблок был отключен для испытаний 28 июня. Первое включение в сеть второго энергоблока БелАЭС состоялось 13 мая 2023 года.

Ввести блок в промышленную эксплуатацию планируют в этом году.

В конце мая Литва вновь призвала Беларусь приостановить эксплуатацию АЭС из-за дефектов. Электростанцию просили не эксплуатировать до тех пор, пока не будут решены все вопросы ядерной безопасности.

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