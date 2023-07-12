Уоллес сравнил Герасимова и Шойгу с парой известных комиков 1 12.07.2023, 22:39

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Бен Уоллес

Также министр обороны Великобритании спросил, видел ли кто-нибудь Суровикина.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сравнил министра обороны России Сергея Шойгу и главу российского генштаба Валерия Герасимова с фарсовым комедийным дуэтом Лорела и Харди. Об этом сообщает Reuters.

Выступая перед журналистами на саммите НАТО в Вильнюсе, Уоллес сравнил российских военачальников с неуклюжими комиками 1920–1950-х годов.

Уоллес отметил, что Шойгу и Герасимов по-прежнему отвечают за войну России против Украины, в то время как генерал Сергей Суровикин исчез из поля зрения общественности после бунта главаря ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина.

«Кто-нибудь видел Суровикина в последнее время? Один из их лучших генералов сейчас исчез, – сказал Уоллес. – И они оставили Лорела и Харди во главе кампании. Вы знаете, у вас там Герасимов и Шойгу».

Министр обороны Великобритании добавил, что такое положение дел в российском командовании – хорошая новость для Украины.

Лорел и Харди (Стэн Лорел и Оливер Харди) – британско-американские киноактеры, комики, были одной из самых популярных комедийных пар в истории кино.

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