Маск запустил собственную компанию по исследованию искусственного интеллекта
- 12.07.2023, 23:19
Что об этом известно.
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск сегодня, 12 июля, объявил о запуске собственной компании, которая будет заниматься исследованием искусственного интеллекта.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на заявление Маска в Twitter.
«Объявляем о создании xAI для понимания реальности», - говорится в заявлении.
Также в Twitter уже появился верифицированный аккаунт компании xAI. На этой странице было опубликовано первое сообщение.
«Какие самые главные вопросы остаются без ответа?», - задает вопрос компания.
Вопросы Илона Маска
В комментариях американский предприниматель задал разные вопросы:
Где начинается сознание?;
Когда мы переходим от одной клетки к ~35 триллионам клеток?;
В чем смысл жизни?;
Где же инопланетяне?
Что известно о команде xAI
Пока что никаких подробностей о деятельности компании нет, но уже 14 июля команда пообещала ими поделиться.