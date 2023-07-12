Маск запустил собственную компанию по исследованию искусственного интеллекта 12.07.2023, 23:19

Илон Маск

Что об этом известно.

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск сегодня, 12 июля, объявил о запуске собственной компании, которая будет заниматься исследованием искусственного интеллекта.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на заявление Маска в Twitter.

«Объявляем о создании xAI для понимания реальности», - говорится в заявлении.

Также в Twitter уже появился верифицированный аккаунт компании xAI. На этой странице было опубликовано первое сообщение.

«Какие самые главные вопросы остаются без ответа?», - задает вопрос компания.

Вопросы Илона Маска

В комментариях американский предприниматель задал разные вопросы:

Где начинается сознание?;

Когда мы переходим от одной клетки к ~35 триллионам клеток?;

В чем смысл жизни?;

Где же инопланетяне?

Что известно о команде xAI

Пока что никаких подробностей о деятельности компании нет, но уже 14 июля команда пообещала ими поделиться.

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