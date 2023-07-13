В Риге приспустили белорусский флаг в знак траура по Алесю Пушкину 13.07.2023, 1:07

Фотофакт.

Власти латвийской столицы 12 июля приспустили белорусский национальный флаг в знак траура по политзаключенному художнику Алесю Пушкину, который умер ночью 11 июля. Об этом сообщает телеграм-канал «Белорусы Латвии». Флагшток с БЧБ-флагом находится возле Национальной библиотеки в Риге, рядом с ним развеваются флаги Украины и Латвии.

Политзаключенный и художник Алесь Пушкин умер в реанимации больницы скорой помощи в Гродно ночью 11 июля. Позже выяснилось, что его доставили в больницу без сознания на автомобиле скорой помощи 10 июля. Алесю пытались сделать операцию, во время которой сердце художника остановилось. В последних письмах из тюрьмы Пушкин сообщал, что потерял 20 кг, сильно похудев, жаловался на боли в почках и просил передать пояс для поясницы.

Позже появилась информация, что у Пушкина развилась прободная язва.

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