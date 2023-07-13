В США хотят заблокировать возможность выхода из НАТО по решению президента 13.07.2023, 2:13

Сенаторы-демократы и сенаторы-республиканцы приняли совместную резолюцию.

Сенаторы-демократы и сенаторы-республиканцы возобновили усилия, направленные на то, чтобы заблокировать намерение любого президента США вывести страну из НАТО в будущем.

Об этом говорится в совместной резолюции, с проектом которой ознакомилось агентство Reuters.

Это новый шаг законодателей, направленный на то, чтобы предотвратить любому президенту США вывести страну из Альянса без одобрения Сената.

«Президент не может приостанавливать, прекращать, денонсировать или выходить из Североатлантического договора, заключенного в Вашингтоне, округ Колумбия, 4 апреля 1949 года, кроме как по совету и с согласия Сената, при условии, что две трети присутствующих сенаторов согласны с этим, или в соответствии с законом Конгресса», – говорится в документе.

Ведущими авторами законопроекта являются сенатор-демократ Тим Кейн, член комитетов по иностранным делам и по делам вооруженных сил, и сенатор-республиканец Марко Рубио, вице-председатель комитета по вопросам разведки, который также является старшим членом комитета по вопросам международных отношений.

Законопроект неоднократно представляли в последние годы, в том числе во время каденции бывшего президента-республиканца Дональда Трампа, который выражал желание, чтобы США вышли из военного альянса.

Он еще не прошел полное сенатское рассмотрение, но помощник Кейна отметил, что в прошлом году он был поддержан комитетом по иностранным делам с сильной двухпартийной поддержкой.

Нынешний президент, демократ Джо Байден, является решительным сторонником НАТО, поддерживая его расширение и сотрудничая с другими членами Альянса, особенно в ответ на российское вторжение в Украину.

Напомним, Трамп во время саммита в Брюсселе в июле 2018 года пригрозил выходом США из НАТО, если государства-члены не выполнят его требований по повышению расходов на оборону.

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