Дмитрия Дашкевича перевели в СИЗО Жодино 13.07.2023, 3:34

Дмитрий Дашкевич

Фото: «Радыё Свабода»

11 июля политзаключенный должен был выйти на свободу.

Политзаключенного Дмитрия Дашкевича перевели в СИЗО Жодино. Об этом написала в соцсетях его жена Наста.

«Я не знаю зачем еще все эти приключения. Зачем лишать четырех детей папы. Мы тихо отсидели свой трудный срок, сполна заплатили свое. И отдали даже больше, чем могли», — прокомментировала она.

Жена политзаключенного поделилась отрывком письма от него:

«В какое-то время я начал воспринимать любовь как должное и то, что само собой должно быть. А оно не должное — это подарок Неба, священный дар, который нужно беречь и чтить. И оно не само собою должно быть — любовь надо очищать от сорняков, зерно любви надо собирать расчетливо, провеивать и делать муку, чтобы каждое утро выпекать из нее булочку для своей возлюбленной! И вот я здесь — в этом ужасе. И сгорели все сорняки, и камни даже полопались от ада, который я прохожу, и стали пылью, а зерно любви восходит, и колосится, и скоро даст плод многократно. И я испеку тебе, и вам много вкусных булочек, которые будут таять в устах ваших! Я буду печь их вам каждое утро».

За участие в уличных протестах христианский верующий и отец четырех детей Дашкевич был осужден на 1,5 года заключения. В день выхода, 11 июля, жена узнала, что его снова задержали и возбудили уголовное дело по обвинению в злостном неповиновении требованиям администрации колонии.

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