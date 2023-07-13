Французам будут компенсировать стоимость ремонта одежды и обуви 13.07.2023, 4:07

Чтобы уменьшить отходы.

Правительство Франции объявило о программе доплат, призванной поощрять людей нести собственную одежду и обувь на ремонт вместо того, чтобы покупать новую – это должно уменьшить количество текстильных отходов.

Об этом пишет BBC.

Французская правительственная программа предусматривает, что с октября владельцам одежды и обуви автоматически будут компенсировать от 6 до 25 евро за их ремонт. Продлится инициатива пять лет, на нее заложили 154 миллионов евро.

Заместитель министра экологии Франции Беранжер Куйяр указала, что в стране ежегодно выбрасывается 700 тысяч тонн одежды. Она сказала, что правительство стремится бороться с так называемой быстрой модой и поощрять потребителей покупать более качественные товары и ремонтировать их.

Кроме того, программа позволит создать и обеспечить новые рабочие места в текстильном секторе, указала Куйяр.

Также инициатива правительства Франции предусматривает, что с 2024 года швейная промышленность будет придерживаться новых правил маркировки, которые подробно описывают влияние каждой вещи на окружающую среду.

В то же время бизнес-группы раскритиковали программу, заявив о «стигматизации» отрасли, а депутат от правых «Республиканцев» Эрик Поже пожаловался, что правительство уже погрязло в долгах на сумму 3 триллиона евро и должно «прекратить выбрасывать деньги французской общественности в окно».

Индустрия моды является одной из крупнейших отраслей Франции, на которую в прошлом году пришлось около 66 миллиардов евро оборота.

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