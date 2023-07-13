Медведев думает, что НАТО воюет с Россией 2 13.07.2023, 5:00

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Дмитрий Медведев

Он заявил, что РФ и НАТО уже ступили за грань войны друг с другом.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что Россия и НАТО уже ступили за грань войны друг с другом.

Он заявил о якобы бесперспективности создаваемого Совета Украина-НАТО.

В качестве аргумента он привел создание в 2002 году Совета Россия-НАТО и провал этой инициативы.

«Чем все это закончилось, хорошо известно. Сейчас Альянс и наша страна находятся на грани (вернее, за гранью) войны», — заявил он.

Медведев в свойственной ему манере снова пригрозил уничтожением государств. Он считает, что Совет Украина-НАТО прекратить существование из-за «исчезновения одной из сторон».

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