Медведев думает, что НАТО воюет с Россией

Медведев думает, что НАТО воюет с Россией2
- 13.07.2023, 5:00
- 1,694
Он заявил, что РФ и НАТО уже ступили за грань войны друг с другом.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что Россия и НАТО уже ступили за грань войны друг с другом.
Он заявил о якобы бесперспективности создаваемого Совета Украина-НАТО.
В качестве аргумента он привел создание в 2002 году Совета Россия-НАТО и провал этой инициативы.
«Чем все это закончилось, хорошо известно. Сейчас Альянс и наша страна находятся на грани (вернее, за гранью) войны», — заявил он.
Медведев в свойственной ему манере снова пригрозил уничтожением государств. Он считает, что Совет Украина-НАТО прекратить существование из-за «исчезновения одной из сторон».