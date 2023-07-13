Сражение за Юг Украины подошло к кульминации: российский фронт на грани обвала 13.07.2023, 7:37

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Названо главное направление прорыва ВСУ.

Стабильность на фронте при украинском контрнаступлении - это иллюзия. На самом деле, там сейчас происходят очень важные события. Наметились условия будущего поражения России, которое может наступить очень скоро.

Об этом рассказал российский историк, политик Дмитрий Чернышевский.

«Поступают крайне интересные новости с фронта, которые указывают на то, что под Запорожьем решающая битва войны, похоже, вступает в решающую фазу.

«Россия (перебросила почти всю группировку войск «Восток» на Юг Украины https://charter97.org/ru/news/2023/7/9/555147/). Это может свидетельствовать о хрупкости российской обороны на этом направлении», - пишут аналитики американского Института изучения войны. Единственным резервом, который остается в группе войск «Восток», остается 29-я армия - самая маленькая в Восточном военном округе (ВВО). Переброска резервов означает, что удержать натиск украинских войск наличными силами фронт не может… Российская оборона на этом направлении хрупка. Если ВСУ смогут прорвать российскую оборону, а российские силы не получат существенной поддержки из оперативных резервов, то Юг Украины, вероятно, будет освобожден. Россиянам придется отступить», - рассказал Чернышевский.

Он также уточнил, что отход на дальние рубежи - очень сложный военный маневр, который российской армии может оказаться не под силу. Высока вероятность грандиозного обвала фронта.

Вопрос резервов, подчеркнул Чернышевский, - ключевой в нынешней битве на истощение. Та сторона, которая их истратит быстрее всего, обречена на поражение. И, судя по последним сведениям, это будет РФ.

«Стоящая в обороне на подготовленных позициях армия обычно имеет преимущество… Украине пришлось ногами своей пехоты преодолевать все укрепленные полосы обороны. И с большим удивлением западные аналитики заметили к концу первого месяца наступления, что тактика малых мобильных групп, которые применяет Украина, в сочетании с хорошо отлаженным взаимодействием этих групп с артиллерией, привели к тому, что Россия стала нести большие потери в обороне, чем Украина в наступлении… Россия теряет примерно на 30% больше техники, чем Украина. Видимо, такое же соотношение и в людях. А поскольку российская армия не обладает численным превосходством, поражение ВС РФ стало неизбежным. Российское командование было вынуждено бросить в бой оперативные резервы. Стянув на Южное направление большую часть своих армий, оно показало, что сражение вступило в кульминационную фразу… Если эти резервы будут перемолоты, то удар сохранившихся резервных группировок Украины способен сокрушить российский фронт. И крах этот может оказаться каскадным и очень мощным, и, возможно не ограничится прорывом к Азовскому морю», - сообщил российский историк.

Он заверил, что нынешняя стабильность фронта ненадолго.

«Битва на истощение в течение ближайших недель может превратиться в решающее сражение, за которым последует обвал российского фронта… Осталось немного. Кульминация битвы близка. От исхода этой битвы зависит исход войны. Это настоящее Курское побоище в современных условиях. Выиграет его Украина - война может быстро закончиться ее полной победой… Впервые с начала украинского наступления стало видно, что Украина не просто владеет инициативой, а одерживает вверх. Стратегически российское командование терпит неудачу», - рассказал Чернышевский.

Этот факт, заверил эксперт, прекрасно понимает военное руководство РФ. Доказательством тому является лихорадочная переброска неподготовленных сил в Крым. Командиры РФ ждут обвала фронта и пытаются таким образом предотвратить прорыв ВСУ на полуостров.

«Они нервничают, понимают, что скоро все лопнет и пойдет украинская волна до Крыма… Они реально ощущают дыхание поражения. Битва под Запорожьем вступает в решающий этап», - констатировал историк РФ.

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