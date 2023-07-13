Лукашенко опозорился с «подарком» для Бразилии 13.07.2023, 7:43

Презент вряд ли там оценят.

Пресс-служба МИД Беларуси сообщила, что Лукашенко передал президенту Бразилии Луису Инасиу Лула да Силву от себя «памятный подарок». В качестве подарка выступает хоккейный свитер любительской команды Лукашенко. Учитывая специфику этой страны, выбор презента как минимум удивителен, пишет nashaniva.com.

Хоккей с шайбой — вид спорта, который не только в Бразилии, но и во всей Южной Америке не имеет популярности и фактически не развивается. Формально национальная спортивная федерация этой страны была признана ИИХФ еще в 1984 году, но с тех пор бразильцы никогда не предпринимали попыток серьезно выйти на международную арену. Первую игру они провели только в 2014 году со сборной Мексики, проиграв 0:16.

В современной структуре хоккейных чемпионатов мира есть пять дивизионов разного уровня. В низшем, IV, в этом году играли команды таких «хоккейных» стран, как Кувейт, Монголия, Индонезия и Филиппины. Но бразильцы, как и другие южноамериканцы, не заявляются даже туда — настолько этот вид спорта у них непопулярен.

Кстати, отстраненная от международных соревнований вместе с Беларусью Россия в качестве альтернативы хочет организовать хоккейный турнир в рамках организации БРИКС, в которую входят, кроме России, Бразилия, Индия, Китай и Южноафриканская Республика. На вышеизложенной карте можно наглядно оценить уровень этого турнира, если его удастся воплотить в реальность.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».