Лукашенко опозорился с «подарком» для Бразилии
- 13.07.2023, 7:43
Презент вряд ли там оценят.
Пресс-служба МИД Беларуси сообщила, что Лукашенко передал президенту Бразилии Луису Инасиу Лула да Силву от себя «памятный подарок». В качестве подарка выступает хоккейный свитер любительской команды Лукашенко. Учитывая специфику этой страны, выбор презента как минимум удивителен, пишет nashaniva.com.
Хоккей с шайбой — вид спорта, который не только в Бразилии, но и во всей Южной Америке не имеет популярности и фактически не развивается. Формально национальная спортивная федерация этой страны была признана ИИХФ еще в 1984 году, но с тех пор бразильцы никогда не предпринимали попыток серьезно выйти на международную арену. Первую игру они провели только в 2014 году со сборной Мексики, проиграв 0:16.
В современной структуре хоккейных чемпионатов мира есть пять дивизионов разного уровня. В низшем, IV, в этом году играли команды таких «хоккейных» стран, как Кувейт, Монголия, Индонезия и Филиппины. Но бразильцы, как и другие южноамериканцы, не заявляются даже туда — настолько этот вид спорта у них непопулярен.
Кстати, отстраненная от международных соревнований вместе с Беларусью Россия в качестве альтернативы хочет организовать хоккейный турнир в рамках организации БРИКС, в которую входят, кроме России, Бразилия, Индия, Китай и Южноафриканская Республика. На вышеизложенной карте можно наглядно оценить уровень этого турнира, если его удастся воплотить в реальность.