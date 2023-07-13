В Минске задержали «крупных картофельных мошенников»8
- 13.07.2023, 8:03
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МВД отчиталось об «афере века».
В Минске задержаны 66-летний мужчина и его 38-летний сын, которые мошенническим путем завладели большим объемом семенного картофеля, сообщили в МВД.
По просьбе данных двух предпринимателей их приятель позвонил в госорганизацию, которая продает семена. Он смог «обманным путем создать для фирмы своих друзей репутацию добросовестного партнера».
«В результате предприятие заключило с фигурантами договор и поставило картофель в полном объеме. Однако деньги за отгруженную продукцию на счет так и не поступили», — сообщили в МВД.
Стоимость украденного картофеля составила более 44 тысяч рублей.
Уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере возбуждено Генпрокуратурой. Отцу и сыну по ч. 4 ст. 209 УК грозит от трех до десяти лет колонии со штрафом.
О судьбе отгруженной картошки не сообщалось.