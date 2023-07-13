В Минске задержали «крупных картофельных мошенников» 8 13.07.2023, 8:03

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МВД отчиталось об «афере века».

В Минске задержаны 66-летний мужчина и его 38-летний сын, которые мошенническим путем завладели большим объемом семенного картофеля, сообщили в МВД.

По просьбе данных двух предпринимателей их приятель позвонил в госорганизацию, которая продает семена. Он смог «обманным путем создать для фирмы своих друзей репутацию добросовестного партнера».

«В результате предприятие заключило с фигурантами договор и поставило картофель в полном объеме. Однако деньги за отгруженную продукцию на счет так и не поступили», — сообщили в МВД.

Стоимость украденного картофеля составила более 44 тысяч рублей.

Уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере возбуждено Генпрокуратурой. Отцу и сыну по ч. 4 ст. 209 УК грозит от трех до десяти лет колонии со штрафом.

О судьбе отгруженной картошки не сообщалось.

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