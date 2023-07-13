Гиркин назвал имена двоих человек, которые хотят сместить Путина

Гиркин назвал имена двоих человек, которые хотят сместить Путина1
- 13.07.2023, 8:27
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Они находятся в окружении главы РФ и входят в «кооператив Озеро».
Российский диверсант Игорь Гиркин (Стрелков) уверен, что в окружении Путина есть люди, которые готовы подтолкнуть его на прекращение войны в Украине.
Со слов российского террориста, мятеж Пригожина на самом деле имел свои успехи. В Кремле прошло перераспределение власти, где некоторые оценили мятеж.
Среди таких Гиркин назвал замглавы администрации президента РФ Кириенко, миллиардера Ковальчука и братьев Ротенбергов.
Гиркин просто уверен, что после мятежа Пригожина была ослаблена власть Шойгу, Собянина и Воробьева.
Аналитики из Института изучения войны озвучили главные тезисы из поста Гиркина. Он заявил, что члены так называемого кооператива «Озеро», объединения, куда входят люди из ближайшего окружения Путина в Ленинградской области, хотят сместить российского диктатора.
На его месте они видят либо того же Пригожина, либо же Кириенко. Эта организация якобы выступает за саботаж всех военных операций в Украине.
Гиркин уверен, что кооператив «Озеро» будет и дальше наседать на МО РФ, Патрушева, ФСБ и другие структуры, которые неподконтрольны администрации президента России.
Аналитики заявили, что Гиркин и раньше говорил о том, что Пригожин выступает за замораживание боевых действий в Украине. А вот Кириенко считается рупором Кремля в вопросах внешней политики и оккупации. В последние годы он пытался расширить сферу своего влияния на образование, наблюдение за региональными выборами, за развитием российского интернета и политических неправительственных организаций.
Российское оппозиционное издание «Медуза» уже писало о том, что Кириенко видит себя преемником Путина. Единственный минус на сегодня — отсутствие у него связей с региональными властями и бизнесом.
Однако это не та проблема, которую Кириенко может не решить. Не исключено, что Гиркин своими заявления в адрес Пригожина хочет подстегнуть Кремль к более решительным шагам в отношении повара Путина.
Возможно, что в будущем Гиркин будет пытаться дискредитировать и Кириенко, только чтобы не замораживать войну в Украине.