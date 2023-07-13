В Мариуполе разгромили казарму с «кадыровцами» 13.07.2023, 8:39

5,576

Многочисленных раненых вывозили тайком.

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области был нанесен удар по казармам кадыровцев.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

«Наши сообщают о попадании в казарму кадыровцев, расположенную на территории ММК им. Ильича. По предварительной информации, раненых вывозили тайком в сторону Донецка, что может свидетельствовать об их тяжелом состоянии. Детали выясняем», - говорится в сообщении советника мэра Мариуполя.

Взрывы в Мариуполе 12 июля

Вчера вечером в оккупированном Мариуполе местные жители услышали взрывы. Местные жители сообщали, что звуки взрывов были слышны с западного направления на восток (из Запорожья в сторону Левобережья Мариуполя).

По словам очевидцев, после серии взрывов над побережьем в Мариупольском районе начали фиксировать активную работу вражеской авиации и систем противовоздушной обороны.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».