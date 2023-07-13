В Мариуполе разгромили казарму с «кадыровцами»
- 13.07.2023, 8:39
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Многочисленных раненых вывозили тайком.
Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области был нанесен удар по казармам кадыровцев.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.
«Наши сообщают о попадании в казарму кадыровцев, расположенную на территории ММК им. Ильича. По предварительной информации, раненых вывозили тайком в сторону Донецка, что может свидетельствовать об их тяжелом состоянии. Детали выясняем», - говорится в сообщении советника мэра Мариуполя.
Взрывы в Мариуполе 12 июля
Вчера вечером в оккупированном Мариуполе местные жители услышали взрывы. Местные жители сообщали, что звуки взрывов были слышны с западного направления на восток (из Запорожья в сторону Левобережья Мариуполя).
По словам очевидцев, после серии взрывов над побережьем в Мариупольском районе начали фиксировать активную работу вражеской авиации и систем противовоздушной обороны.