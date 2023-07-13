Экономика России оказалась в цугцванге 2 13.07.2023, 8:58

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Хроника пикирующего рубля и фактор Пригожина.

Курс российского рубля в начале июля резко упал. Американский доллар сейчас торгуется на уровне выше 90 рублей, а евро – около 100 рублей. Российские власти сначала сделали вид, что ничего серьезного не произошло, однако со временем были вынуждены признать, что проблема существует. И причина этой проблема – война, которую РФ ведет против Украины. «Апостроф» разбирался, что происходит с российским рублем, при каких обстоятельствах он станет «двухсотым» и как его обвал влияет на экономику страны-агрессора.

Виноваты либералы

В России новая напасть – рубль начал стремительно падать.

Резкий обвал российской валюты произошел на торгах 30 июня. В этот день курс доллара на Московской бирже перевалил за 89 рублей, евро- за 96 рублей. Такого падения не фиксировалось с марта 2022 года.

Однако это, как оказалось, была только разминка. В первую неделю июля курс доллара преодолел отметку в 90 рублей, а евро вплотную приблизился к психологическому барьеру в 100 рублей.

При этом в отдельные периоды торгов доллар подбирался к 95 рублям, а евро оставлял позади порог в 100 рублей.

Несмотря на заявление главы Центробанка России Эльвиры Набиуллиной о том, что плавающий курс является благом, которое «позволяет экономике РФ легче абсорбировать внешние шоки», регулятор все же вышел на межбанк с интервенциями, что несколько затормозило обвал. В результате в последний рабочий день первой полной недели июля курс доллара зафиксировался на уровне 91,5 рубля, а евро застыл в районе 100 рублей.

На текущей неделе курсы основных мировых валют к рублю остаются примерно на тех же отметках.

Интервенции Центробанка сигнализируют о том, что проблема падения рубля действительно серьезна, кто бы что ни говорил.

А говорят много чего.

Так, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в обвале рубля усмотрел значительную долю спекуляций, а заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин привычно обвинил во всем либералов.

В свою очередь, первый заместитель главы ЦБ РФ Ксения Юдаева сказала, что нынешняя стремительная девальвация рубля не представляет угрозы российской экономике и не несет рисков для финансовой стабильности страны.

При этом она признала, что ослабление национальной валюты вызвано «изменением платежного баланса», поскольку в последнее время в Россию поступает «меньше экспортной выручки».

В принципе, ничего другого от чиновника такого ранга и не стоило ждать – ведь скажи она всю правду, от финансовой стабильности не осталось бы и следа. А правда состоит в том, что в РФ в нынешнем году поступает не просто меньше экспортной выручки, а катастрофически меньше. При этом импорт, которые долгие месяцы находился в анабиозе, постепенно ожил благодаря «параллельным» поставкам. И в результате этого платежный баланс перекосило по полной.

Об этом, кстати, правда в более мягкой форме, сказала начальница Юдаевой Эльвира Набиуллина. Она отвергла спекуляции Дмитрия Пескова по поводу спекуляций как причине девальвации, отметив, что рубль толкает вниз растущий импорт и падающий экспорт. По ее словам, в январе-мае экспорт упал на 40%, тогда как импорт увеличился на 15%.

Такой «демарш» главы Центробанка инсайдеры уже связали с ее намерением снова подать в отставку – Набиуллина хотела уволиться сразу после российского вторжения, но тогда президент Владимир Путин, как сообщали знающие люди, ее не отпустил, умоляя в буквальном смысле, спасти российскую экономику от краха. С чем, с прискорбием заметим, она довольно успешно справляется, а потому, несмотря на то, что Эльвира Набиуллина принадлежит к тем самым либералам, которых в России принято обвинять во всех бедах, ее следует признать противником куда более опасным, чем министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова.

Впрочем, как утверждают злые языки, в начале этого года отвечая на вопрос Путина о перспективах российской экономики, Набиуллина якобы ответила, что стоит ждать прихода известного зверька на мягких лапках (также утверждается, что зверька глава Центробанка назвала без обиняков по имени). Временем же прихода зверька Эльвира Набиуллина якобы указала осень этого года.

Так что возможный уход главы ЦБ РФ, если она действительно на него решилась, выглядит вполне логичным именно сейчас.

На том, как будет выглядеть зверек на мягких лапках, мы остановимся чуть позже, а пока вспомним, как страна-агрессор пришла к нынешнему своему состоянию.

Начиная авантюру в Украине, Путин, видимо, не особо задумывался над тем, как на нее отреагируют США и другие цивилизованные страны. Вполне вероятно, что российский диктатор верил в то, что, захватив «Киев за три дня», он просто поставит коллективный Запад перед этим фактом, а Соединенные Штаты и иже с ними просто смирятся с «новыми геополитическими реалиями».

Но Путин жестоко просчитался: блицкрига не случилось, а наши союзники практически сразу же после вторжения начали вводить против РФ санкции, обещая при этом нанести российской экономике значительный ущерб.

И тогда дал слабину рубль. Напомним, в марте 2022 года за американский доллар предлагали больше 100 российских «деревянных».

Впрочем, продлилась такая ситуация недолго. Уже в апреле доллар стоил менее 80 рублей, в мае – чуть более 60 рублей, а в июне – менее 60 рублей. До конца 2022 года валютный курс находился в пределах 55-65 рублей за доллар.

Причиной этого стало то, что из-за санкций импорт в РФ обвалился, тогда как экспорт продолжал работать на полную. Валюты в стране оказалось с избытком, в результате чего рубль и укрепился. Российские пропагандисты убеждали тогда доверчивых граждан, что сильный рубль свидетельствует о том, что санкции не действуют (хотя было все с точностью до наоборот).

Сегодня как издевательство должно быть воспринято то, что именно 30 июня 2022 года, то есть ровно за год до нынешнего шокового обвала, рубль показал свою наивысшую силу – курс на тот день застыл на отметке 51,15 рубля за доллар.

Однако постепенно ситуация начала меняться. Первые тревожные звоночки были уже в первые месяцы 2023 года. Доллар почти сразу перешагнул через отметку в 70 рублей и продолжал набирать силу. В июне он уже стоил 80 рублей и больше.

И вот итог первого полугодия - колоссальный обвал рубля, который, якобы «не представляет угрозы российской экономике» и не несет «рисков для финансовой стабильности».

Если на первом этапе хроники пикирующего рубля представители российской элиты демонстрировали показное спокойствие, то со временем, когда делать вид, что ничего не происходит, стало бессмысленно и даже контрпродуктивно, начали появляться осторожные высказывания по сути своей признающие наличие проблемы.

Так, уже упомянутая первый зампред Центробанка России Ксения Юдаева дала понять, что падению рубля способствует разбалансировка федерального бюджета. В связи с чем, заявила она, необходимо вернуться к более сбалансированному бюджету.

С экономической точки зрения она абсолютно права – на фоне сокращающихся доходов бюджета, в первую очередь, нефтегазовых (за первые полгода 2023 года они упали почти на 50%), расходы продолжают оставаться на высоком уровне, что объясняется необходимостью финансировать войну против Украины. Поэтому с политической точки зрения заявление Ксении Юдаевой совершенно бессмысленно – если Путин посчитает нужным и дальше вбрасывать в топку войны миллиарды, Минфину и Центробанку придется их где-то изыскивать.

Для того, чтобы хоть как-то «сбалансировать» бюджет, правительство РФ готово пойти на сокращение других, невоенных расходов. По словам министра финансов Антона Силуанова, планируется сократить расходы на 10%. А это уже называется секвестром бюджета.

Но экономия, на самом деле, уже идет полным ходом. Так, согласно данным, опубликованным Министерством финансов РФ, бюджетные расходы в июне были меньше на 15% чем в мае и на 35% - чем в среднем за предыдущие пять месяцев.

На чем конкретно экономят российские власти, неизвестно, так как Минфин соответствующую информацию в последнее время не публикует.

Результатом таких действий стало сокращение дефицита федерального бюджета – если по состоянию на начало мая он составлял 3,4 триллиона рублей (37 миллиардов долларов по текущему курсу), то на 1 июня он был на уровне 2,6 триллиона рублей (28 миллиардов долларов). Однако, учитывая, что на весь 2023 год предельный дефицит бюджета РФ запланирован в размере 2,9 триллиона рублей (32 миллиарда долларов), это все равно огромная цифра, с которой Минфину нужно что-то делать.

И это что-то напрямую связано с преступной войной, которую Россия ведет против нашей страны.

Ведь помимо расходов на армию и «оборонку» есть еще траты, связанные с финансированием так называемых «новых» территорий – то есть тех, что на сегодня оккупированы российскими войсками. И пусть не вводит в заблуждение то, что до самих этих территорий доходят сущие крохи – путинские элиты со знанием дела осваивают выделяемые из бюджета средства и от такой синекуры отказываться явно не собираются.

Но первые недовольные голоса уже звучат. Так, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что одной из причин падения рубля являются значительные расходы российского бюджета на те самые «новые» территории.

И это можно уже расценивать как политическое заявление. Сейчас сложно сказать, является ли оно личным мнением депутата, или согласованным на самом верху с целью прощупать почву на предмет сохранения на балансе дотационных захваченных регионов. Если данный месседж согласован не был, Аксаков наверняка уже получил «по шапке» (причем совсем не обязательно, что его заставят каяться и публично опровергать сказанное – зачем лишний раз привлекать внимание к столь чувствительной теме). Если же Кремль таким образом действительно зондирует мнение народонаселения и, особенно, элит, то это очень серьезный сигнал.

Впрочем, пока Россия, по крайней мере, публично, не заявляла о возможном отказе от захваченных регионов. Однако напомним, что в начале июня российская пропагандистка, главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что России не нужны территории, жители которых не хотят быть частью РФ. Поскольку Симоньян довольно часто поручают озвучивать «деликатные» месседжи Кремля, многие аналитики тогда не исключили, что таким образом российские власти тестируют общественное мнение на предмет возможного очередного «жеста доброй воли».

Фактор Пригожина

Но эти вопросы в большей мере относятся к политике.

Главный же экономический вопрос, ответ на который сейчас интересует многих, притом, не только в самой России, - что будет с курсом рубля дальше? Продолжит ли он девальвировать, или вернется на прежние позиции? Если ослабление продолжится, будет ли оно плавным или резким?

По словам экономиста, бывшего члена Совета Национального банка Украины (НБУ) Виталия Шапрана, потенциал падения рубля прямо пропорционален снижению цен на нефть российской марки Urals, которая находиться под санкциями (отказ от закупок Евросоюзом и потолок цен – «Апостроф").

«Есть сценарии, при которых цена на Urals будет снижаться даже при росте цен на Brent (эталонная марка, к которой привязана цена российской нефти – «Апостроф»), под действием санкций из-за роста дисконта. Также важен и объем нефти, который продает страна-агрессор. Отключение одной из веток нефтепровода «Дружба» может привести к тому, что россияне станут не только продавать меньше нефти, но и по более низкой цене чем сейчас», - сказал эксперт в комментарии изданию.

Действительно, в российский бюджет на 2023 год заложена средняя цена нефти Urals в размере 70 долларов за баррель, тогда как ее реальная цена сейчас едва выше 50 долларов. Кроме того, Россия вынуждена координировать свои действия с партнерами по ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи, которая в результате этого окажется ниже заложенного в бюджет показателя (10 миллионов баррелей в сутки).

Вместе с тем, как рассказал «Апострофу» финансовый аналитик Андрей Шевчишин, сейчас присутствуют сразу несколько факторов, которые, по идее, на текущем этапе должны способствовать стабилизации курса рубля.

В частности, это показатель сокращения бюджетного дефицита, о котором говорилось выше. «Непонятно, правда, за счет чего это произошло, и здесь идут большие споры, реальный ли это отчет, или просто, так сказать, «бумага», - добавил эксперт.

Однако помимо этого сейчас российский бизнес продает валюту для того, чтобы заплатить квартальные налоги – увеличение предложения валюты снижает спрос на нее и, как следствие, снимает девальвационное давление на местную валюту – в данном случае, на рубль: «И это сейчас является главным фактором торможения падения курса».

Но у российских властей не так много реальных рычагов для сдерживания дальнейшего ослабления национальной валюты. Правительство наверняка постарается по максиму «выдоить» монополистов, таких как «Газпром» и «Сбер», хотя с этим могут возникнуть проблемы, так как многие госкомпании (например, тот же «Газпром") несут убытки (а у «Сбера» чистая прибыль сократилась за 2022 год в 4,5 раза), а потому поиметь с них что-то серьезное вряд ли удастся.

Также у властей в планах обложить крупный бизнес разовым налогом на сверхдоходы (он должен составить 10% от суммы превышения прибыли за 2021–2022 годы над аналогичным показателем за 2018–2019 годы).

«Но девальвационное давление остается, - говорит Андрей Шевчишин. - Оно связано со слабыми доходами, с дефицитом (бюджета), с необходимостью распродавать Фонд национального благосостояния».

На сегодня консенсусное экспертное мнение таково, что до уровня 100 рублей за доллар валютный курс медленно и печально доберется к концу лета. Но, это - при условии, что не будет никаких дополнительных шоков. Таких, например, как недомятеж хозяина ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина 23-24 июня.

«Как действует шок на валютный рынок РФ, нам наглядно показал Пригожин – тогда доллар на наличном рынке продавали по 200 рублей», - напомнил Виталий Шапран.

Хороших сценариев нет

Теперь самое время задаться вопросом, какими будут последствия девальвации рубля для российской экономики?

Для начала отметим, что для бюджета, как ни парадоксально, ослабление рубля выгодно. Особенно на фоне колоссального падения доходов, в том числе, от экспорта (в первую очередь, нефти). Ведь чем выше курс, тем больше рублей оказывается в бюджете после продажи иностранной валюты, вырученной от экспорта нефти и других сырьевых товаров, которые Россия продолжает поставлять на мировые рынки.

Поскольку российский бюджет рассчитан в рублях, такое чисто номинальное увеличение доходов (вместе с жесточайшим режимом экономии) сократит гигантский бюджетный дефицит.

Несколько месяцев назад, когда девальвация уже началась, аналитики «Альфа-Банка» провели расчеты, согласно которым дефицит российского бюджета сможет отойти от пропасти при курсе 150 рублей за доллар. То есть расти есть еще куда.

Но, с другой стороны, девальвация рубля неизбежно приведет к ускорению инфляции.

Пока что официальные показатели инфляции в РФ, которые публикуют Росстат и Центробанк, выглядят вполне приемлемо, - в мае она составила 2,6%. Однако по данным исследовательского холдинга «Ромир», реальный рост цен в том месяце был в шесть раз выше – почти 15%.

И это, заметим, до недавнего обвала рубля.

Очевидно, что девальвация приведет к подорожанию импортных товаров и услуг. И, чем больше упадет рубль, тем выше будут на них цены.

Зарубежные туры уже подорожали в среднем на 10-12%, а наиболее популярные среди россиян предложения отдыха в Турции и Египте подскочили в цене на 50%.

Эксперты прогнозируют также подорожание импортных лекарств, одежды, обуви бытовой и электротехники, а также автомобилей на 10–20%. При этом дальнейшая девальвация рубля может привести к подорожанию некоторых товаров в полтора-два раза.

Специалисты предупреждают, что в потребительской корзине россиян прямой импорт составляет около 30%, а косвенный - 30%. То есть всего 60%. Именно поэтому могут подорожать и товары российского производства.

По идее, рост цен не должен коснуться продуктов питания, так как в России производится большая часть необходимых ей продовольственных товаров. Однако можно вспомнить, что творилось в российских торговых сетях во время предыдущего обвала рубля весной 2022 года – тогда в считанные дни полки супермаркетов опустели, а цены на продукты, включая сахар и хлеб, которые уж точно местного происхождения, взлетели. А потому похожего сценария нельзя исключать и сейчас.

Обесценивание доходов вряд ли порадует простых россиян, но очень сомнительно, что они в связи с этим выйдут на протесты против властей.

Однако российские власти могут сами не допустить дальнейшего обвала рубля, правда, не из гуманистических соображений, а потому, что снижение покупательской способности населения вредит экономике.

Для этого Центробанк может ввести комиссию на покупку иностранной валюты, чтобы остудить спрос на нее, а также обязать экспортеров продавать значительную часть валютной выручки, что, опять-таки, увеличит предложение валюты и снизит на нее спрос.

К тому же, ЦБ РФ, как ожидается, повысит учетную ставку, которая на сегодня составляет 7,5%. Изменение ключевой ставки является одниим из главных инструментов регуляторов для сдерживания инфляции и девальвации. Ближайшее заседание российского Центробанка, на котором может быть поднята ставка, состоится 21 июля.

«К этому уже готовятся, и в банковских кругах считают, что роста учетной ставки не избежать, - говорит Виталий Шапран. - Тот же ВТБ на последних аукционах покупает только ОФЗ (облигации федерального займа, аналог украинских ОВГЗ – «Апостроф") с плавающей ставкой».

Эксперт считает, что Центральный банк России сможет удержать валютный курс в ближайшие три-шесть месяцев на уровне 100 рублей за доллар +/-10%. Но, опять же, если не появится какой-нибудь шоковый фактор.

При этом, как считает Шапран, как в сценарии продолжающейся девальвации рубля, так и в случае ее сдерживания, российская экономика окажется в положении цугцванга (ситуация, в которой любой ход ведет к ухудшению позиции игрока).

«Наличие шока (как при бунте Пригожина) - это доллар по 200 рублей и полный игнор населением действий властей. Для Украины это будет молниеносной победой на экономическом фронте в течении месяца-двух, - говорит эксперт. - Сценарий з медленным повышением ставки - это медленный кризис, который будет идти по спирали, возможно несколько лет, прежде, чем он вызовет какие-то структурные сдвиги в российском обществе. Для нас сейчас более предпочтителен первый вариант».

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