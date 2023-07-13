По российскому ТВ начали показывать «Лебединое озеро»
- 13.07.2023, 9:05
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И видео украинской разведки.
В двух российских крупных городах, Екатеринбурге и Красноярске, на местных телеканалах хакеры провели «идеологическую диверсию», поставив на какое-то время в эфир незапланированные материалы, сообщает телеграм-канал «7x7».
В Екатеринбурге трансляция прервалась примерно в 17:40.
По телеканалу «Дом кино» в Екатеринбурге показали видео с украинскими военными и балет «Лебединое озеро», символизирующий августовский путч 1991 года.
Красноярцам военные сказали, что «пришло время расплаты».
Такая акция проводится в России не в первый раз. Так, в январе в приграничных с Украиной Белгородской и Ростовской областях, а также Краснодарском крае по телевидению показали обращение президента Украины Владимира Зеленского.