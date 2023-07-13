«Обещали 2—3% со сделки, а вышел в минус на 6000 рублей» 13.07.2023, 9:11

История белоруса, которого обманули лжеброкеры.

Доверчивые люди в Беларуси не кончаются: на днях Следственный комитет сообщил о том, как восемь граждан потеряли в общей сумме 155 тыс. рублей. Портрет потерпевшего составить сложно, единственное, что их объединяет, — это желание заработать легкие деньги на биржевых платформах. Как итог, все они оказались без средств, а некоторые — с кредитами.

Герой статьи на сайте onliner.by Алексей (имя изменено) не пенсионер, с устойчивой психикой, далеко не самый наивный человек, который убежден, что быстрых денег не бывает. Однако какое-то время назад даже он попал в аналогичную ловушку, вовремя остановился и вышел с убытками в 6000 рублей. О том, как работает эта схема, и будет сегодняшний текст.

Шаг первый: сладкие рассказы и реальный рост депозита на 26%

На биржу кто попало не лезет, торгам не учат даже в университете. Алексей же торговал и до этого. Он знаком с бинарными опционами, знает, что такое валютные пары, арбитраж, риск, краткосрочные активы, и даже занимался аналитикой по четыре часа в день. Единственной сферой, в которой он еще не работал, но давно хотел, была крипта. Новости, мнения экспертов, графики, прогнозы — сегодня это доносится из всех утюгов, что и подогревало интерес парня. С рекламы в Instagram очередных гуру, которые обещают научить всему и вдобавок помогут заработать, все и началось.

— У меня всплыла реклама про криптовалютный арбитраж. Я знал, что это такое: если простыми словами, купил дешевле — продал дороже. Никогда этим не занимался, а из крипты слышал только про биткоин.

Со временем, конечно, Алексей планировал приступить к изучению криптовалют. Возможно, это был знак свыше, что вот оно, пора. К тому же подкупала сама реклама, содержавшая кричащие слова «обучаем», «рассказываем» и «показываем, как можно зарабатывать».

— Я прекрасно понимал, что сказок, когда ты вложил 1000 рублей и за месяц увеличил эту сумму в два раза, не бывает. Если у тебя в среднем в месяц выходит 20% заработка, это уже хорошо. Но, как мне тогда показалось, золотых гор они и не обещали, лишь 2—3% со сделки.

В общем, списались мы с этим «экспертом» в Instagram, потом созвонились в мессенджере. Там мне рассказали, что они работают в этой теме шесть лет. «Вас никто не заставляет, хотите, давайте попробуем на минимальном депозите», — убеждали меня в разговоре. Я зарегистрировался на криптобирже, прошел верификацию, и тогда никакого подозрения у меня не возникло: все ведь серьезно и происходит на платформах с мировым именем.

Утром Алексей начал пробовать торговать по советам эксперта с суммы в $32 (100 рублей), а к вечеру, после трех-четырех инвестприказов закончил с балансом в $40. Выходит, схема работает, а гуру не врет. Или все-таки врет?

Шаг второй: обучение, знакомство с комьюнити и минус $1000

По какому курсу и какую крипту покупал Алексей, роли не играет, арбитраж он и в Африке арбитраж. Единственное, что стоит отметить, — это что он был межбиржевым: крипта покупается на одной бирже и перегоняется на другую, где ее меняют по более выгодному курсу. Вот только в этой истории есть нюанс — третья сторона в виде сайта, на который мошенники просили перевести крипту с одной биржи, после чего ее якобы конвертировали и высылали на другую.

— Я пробивал этот сайт по отзывам, и они были положительными. Регистрироваться и верифицироваться там не обязательно, если депозит меньше $3000. Комиссия за перевод тоже не взималась, о чем я вспомнил уже постфактум.

При переводе средств на этот сайт возникла проблема, деньги не пришли. Но эксперт быстро откликнулся, позвонил, сказал, что я наверняка что-то напутал и мне стоит написать в техподдержку. А я помню, что сделал все правильно, но упираться не стал. Поддержка ответила быстро, мы все переиграли, и на кошелек пришла нужная крипта. Конвертирую — и получаю 2,4% прибыли.

Мы сделали три-четыре перегонки, и мой депозит за день вырос на 26%. После такой демонстрации ребята обозначили, что дальше работать будут от суммы в $1000. Получается, можно зарабатывать $250 в день. Но, если бы было так, мы бы все уже давно стали миллионерами.

В тот момент я просто пожадничал.

Следующий этап — обучение, которое длилось пять дней. Там мастер по часу рассказывал, что к чему (а на деле втирался в доверие). Кроме того, нашего героя добавили в закрытый чат в мессенджере, где находилось около 20 участников — кто новичок, кто бывалый. Им всем и скармливали информацию о том, какую крипту брать и на какую менять.

— Зачем им все это, если вот она, золотая жила, людей еще и сюда зазывают? Ответ тоже подкупал: раз в неделю кураторам нужно перечислить 20% от заработка. Логично. Еще и скидки есть в зависимости от депозита: положил $5000 — отдаешь по 15%, $10 000 — 10%.

Но вместо яхты приближался час икс. Алексей — человек не рисковый, перевел на биржу $1000, купил на них USDT (электронные доллары).

— Тут сваливается сигнал: давайте делать проводку. Все участники должны отписаться. Я без задней мысли сделал так, как обучали. Перевожу крипту на этот сайт, а она не зачисляется. Сама транзакция может обрабатываться 30—40 минут, поэтому я и не дергался.

Прошел час, и Алексей уточнил у самой отзывчивой поддержки в мире: что там с деньгами? А ему отвечают: средства заморожены, так как верификация на сайте не пройдена. Ведь работают они якобы с Кипром, и там свои законы, которые, понятное дело, наш герой не знает.

— Чтобы их разморозить, у меня есть 24 часа, иначе непонятно, чьи деньги изымет Нацбанк Кипра. Чтобы они поняли, что мои деньги мои, нужно сделать повторную транзакцию, но перед этим пройти верификацию — если простыми словами, заплатить еще $1000 и прислать фото паспорта. Когда я проходил эту процедуру, мне казалось, что все серьезно, так и нужно.

Шаг третий: минус еще $1000 и знакомство с мошенниками

— Я прошел верификацию, пожаловался в чат, а там ребята поддерживают, раздают советы и заступаются за тебя, упрекая кураторов: мол, почему человека не предупредили и все такое. Второй раз перевожу деньги, и ситуация, естественно, повторяется. Тут-то я и понял, что это мошенники.

Легенда была уже другая: оказывается, транзакция прошла с другого IP-адреса, и надо сделать еще один перевод на ту же сумму. Вот только мой IP-адрес статический что по Wi-Fi, что с интернета, я специально покупал его для работы. Думаю: раз деньги уже не вернуть, хоть получу побольше информации. И я стал ввинчиваться в их бред и подыгрывать. Сбрасываю последние $2, ведь для определения IP сумма не важна. Но мне снова рассказывают, что нужно повторить перевод в размере $1000. И тут Остапа понесло.

Пишу в чат, а там ведут себя все так же. Меня защищают, сайт поносят, но в то же время успокаивают: мол, такие ситуации были и раньше, и все решалось, если слушать техподдержку. Начинаю выяснять отношения с поддержкой этого сайта. Мема IP-адреса резко улетучивается, и мне снова ставят рамки в 24 часа, а не то все деньги исчезнут.

Пожалуй, хватит, рыбка сорвалась

Алексей знал еще одну важную истину: чтобы человек показал свое настоящее лицо, его нужно вывести на эмоции. Даже жулики не могут сдержаться, когда им хамят.

— После словесной перепалки на сайте я переключился на чат, и там они сбросили маски. Оказывается, в нем всего шестеро жуликов, которые вели беседы сами с собой, но с разных аккаунтов. Они долго рассказывали, кто ко мне придет и что со мной сделает, записывали голосовые и даже сбрасывали фото гениталий. Самое страшное во всем этом, что такие люди осознают свою безнаказанность, ведь находятся в другой стране.

Алексей написал заявление в милицию, но понимает, что деньги вернуть не получится.

— Я про эти деньги забыл и беднее от их потери не стал. Да, я разбираюсь в теме, но, как видите, и меня развести особого труда не составило. Другие же остаются без накоплений, с кредитами или попадают к лжеюристам, которые обещают помочь вернуть потерянные средства, а на деле опять обманывают.

Что может выдать мошенников в этой сфере

Биржевые торги — это большой риск, где нет никаких гарантий, но всегда есть шанс потерять все. Опасность кроется и в посредниках: можно нарваться на мошенников, которые просто не вернут вам деньги. Поэтому к историям о том, как простые люди «с улицы» заработали состояние, покупая и продавая валюту, стоит относиться скептически.

Вот еще несколько вещей, на которые нужно обратить внимание:

Быстрый заработок — просто забудьте о нем. Этот мир работает немного иначе: у легких денег всегда тяжелые последствия.

Если парень, сидящий в дорогом кабриолете с чемоданом налички, пишет вам и обещает научить зарабатывать, улыбнитесь и проигнорируйте.

Количество отзывов и участников ни о чем не говорит. Если эксперт с сотнями тысяч подписчиков готов обучать вас по часу в день, это, скорее всего, жулье.

Любая схема, где нужно заплатить, чтобы торговать, получить доступ к базе, аккаунту, сайту (список зависит от креатива мошенников), не сулит ничего хорошего.

Обращайте внимание на фотографии биржевых гуру и пробейте их хотя бы по поиску. Результат может удивить.

Личные данные на то и личные, чтобы вы их никому не сообщали.

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