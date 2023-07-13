Автомобили разбросало по кукурузному полю: на трассе М10 произошло масштабное ДТП 13.07.2023, 9:28

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Один человек погиб, пострадали двое взрослых и ребенок.

В среду, 12 июля, около 16 часов на трассе М10 граница Российской Федерации — Гомель — Кобрин в Петриковском районе столкнулись два легковых автомобиля. Один человек погиб, пострадали двое взрослых и ребенок, сообщает УВД Гомельского облисполкома.

Водитель Opel Astra, 41-летний мужчина, выезжал на М10 с второстепенной дороги Н4057 Оголичская Рудня — Бобрик и не уступил дорогу. В результате в него врезался двигавшийся по М10 Peugeot.

Столкновение было сильным. Водитель Peugeot, 44-летний мужчина, от полученных травм скончался в машине скорой помощи.

Пассажирки Peugeot, 35-летняя женщина и 4-летняя девочка, получили травмы и доставлены в больницу. Ребенок был в детском кресле, поэтому серьезных повреждений она не получила.

Виновник аварии, водитель Opel, тоже пострадал и госпитализирован.

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