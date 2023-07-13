Автопарки Гомельщины перешли на приобретение китайских «туристов»
- 13.07.2023, 9:44
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Причина — санкции.
В среду в автопарк Светлогорска был поставлен китайский автобус Yutong туристического класса. Всего Гомельская область в этом году закупила 5 таких автобусов.
Переход на китайскую технику оказался вынужден, отмечает «Флагшток». После введения санкций в 2022 году было прекращено производство автобусов аналогичного класса белорусского производства МАЗ-251 (там использовались коробка передач и двигатель производства Германии).