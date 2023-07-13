Под Минском продается дача советского ученого, в которой остановилось время 10 13.07.2023, 9:55

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СТ — тоже необычное.

В садовом товариществе «Наука-1978», где участки давали интеллектуальной элите, продается интересная дача. Это не деревянный домик, а трехэтажная квартира в кирпичном таунхаусе. А еще там сохранилась атмосфера того, как был обустроен дачный быт ученых в БССР, пишет realt.by.

Садовое товарищество «Наука-1978» находится в престижном месте — напротив Раубичей прямо на берегу Дуброского водохранилища. Вот его расположение на карте:

Дачи здесь предназначались для работников Академии наук. И представляют они собой не привычные для СССР сборно-щитовые или деревянные домики, а настоящие кирпичные таунхаусы советского образца на две квартиры.

Одна такая двухэтажная квартира выставлена на продажу. Ее общая площадь — 90 квадратных метров.

На первом уровне располагается гараж и подсобные помещения. На втором (первом жилом) — веранда, кухня и комната. Там сохранилась почти нетронутая атмосфера дачи интеллектуальной элиты БССР. Обратите внимание на шикарный камин и винтажную мебель 70-х.

На третьем уровне — две комнаты и лоджия.

В квартире центральный водопровод (с горячей водой), центральная канализация, но вот отопление — печное.

К даче прилагается участок в 5 соток с беседкой. До водохранилища — минут пять пешком.

За дачу просят 100 тысяч долларов.

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