«Решили просто парить людей в бане? Не получится» 3 13.07.2023, 10:07

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иллюстративное фото

В Молодечненском районе из 31 агроусадьбы осталось всего десять.

Агроусадьбам дали зеленый свет много лет назад. Отдых на свежем воздухе, полезный физический труд (порубить дрова, покрутить жернова, наносить воды, поспать на сеновале — для городских настоящее приключение), обед сплошь из натуральных продуктов — что может быть лучше? И если когда-то люди с опаской поглядывали на усадьбы (не будет ли скучно), то теперь у владельцев домов расписаны каждые выходные на несколько месяцев вперед. Еще попробуй забронируй место на праздники или летний уик-энд в популярных локациях, отмечает «Онлайнер».

Впрочем, в ряды классических агроусадеб, продвигающих белорусскую культуру, очень быстро начали вписываться «лжеусадьбы», которые, по сути, являлись гостиницами и банкетными залами. Безо всяких этих прялок, старинных утюгов и молотилок. При этом налоги «те» и «эти» платили одинаковые (базовую величину в месяц).

Однако «льготный» период подошел к концу. С 1 июля этого года «лжеусадьбам» предложили перейти на профессиональный налог, то есть платить 10% от полученного дохода при сумме заработка до 60 тыс. рублей в год или 20% при доходе свыше 60 тыс. рублей. Мизерный ремесленный сбор тоже остался, правда, чтобы «закрепиться» на нем, владельцам агроусадеб необходимо получить соответствующее разрешение в органах местной власти. То есть доказать, что усадьба действительно «агро» и «эко». Эта норма оговорена пунктом №13 Указа президента №351 от 4 октября 2022 года «О развитии агроэкотуризма».

Проверку на «агроусадебность», как и можно было ожидать, прошли не все.

— В Молодечненском районе разрешение на осуществление своей деятельности получили владельцы десяти агроусадеб. Всего у нас их было 31. Хозяева шести усадеб сразу приняли решение о завершении работы и закрылись. Мы не отказали ни одному заявителю. Оставшиеся 15 владельцев агроусадеб либо не подали документы на получение нашего разрешения, либо подали, но потом отозвали для устранения недостатков, — приводит издание слова начальника отдела спорта и туризма местного исполкома Романа Кузнецова.

Роман Кузнецов отметил, что нет никаких препятствий в получении документа райисполкома для возобновления деятельности агроусадеб, которые работали ранее либо которые начнут оказывать свои услуги с нуля. Для этого нужно соблюсти все требования указа №351 и обратиться в исполком. На место выедет комиссия. Она осмотрит объект отдыха туристов и примет решение о возможности его работы. При этом теперь уже время никак не ограничено определенным сроком так, как его ограничивал указ №351 до 1 июля. Обращаться к районной власти можно, как только хозяин усадьбы будет готов.

— Чтобы получить наше разрешение, люди устраняли различные недостатки, вплоть до сноса заборов и урегулирования земельных вопросов, — отмечает Роман Кузнецов. — Одна агроусадьба под Молодечно знаменита своей баней. Мы выдали ее владельцу разрешение на работу, но при этом предупредили: просто парить людей в бане не получится, иначе это будет рассматриваться как оказание услуг индивидуальным предпринимателем, а там взимается совсем другой налог.

В агороусадьбе отдыхающим должен оказываться целый комплекс услуг. Согласно указу их должно быть не менее двух.

Что за указ такой?

Указ №351 направлен на совершенствование регулирования деятельности в сфере агроэкотуризма, повышение качества оказываемых услуг, исключение возможности вести гостиничный или ресторанный бизнес под видом агроэкоусадеб, а также защиту прав людей, живущих по соседству с агроусадьбами.

В документе обозначены требования к агроусадьбам и их владельцам, в том числе ограничение по количеству комнат в усадьбе, которых должно быть не более десяти. Определены правила ведения личного подсобного хозяйства, и оговорено, что количество услуг, оказываемых потребителю, должно быть не менее двух.

Перечень услуг дополнен и такой позицией, как проведение мастер-классов по ознакомлению посетителей с ремеслами и национальными традициями региона.

Установлена ответственность владельцев агроэкоусадеб и их посетителей за нарушение общественного порядка и санитарно-эпидемиологического благополучия населения, нарушение природоохранных, противопожарных требований. Введены ограничения по проведению презентаций, юбилеев, банкетов и других мероприятий в непосредственной близости от соседних жилых домов.

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