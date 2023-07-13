«Когда еду по городу, люди смотрят на моего единорога и по-доброму, улыбаются» 13.07.2023, 10:15

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Скульптор из Гродно переделала свой Volkswagen Touran в мифическое существо.

Надежда из Гродно, скульптор и художник, построила единорога из Volkswagen Touran.

В инстаграме девушки бестселлер – голова единорога из эпоксидной смолы, которая еще и светится. В этой стилистике скульптор и затюнила свой Volkswagen Touran, пишет tochka.by.

На проект ушло четыре месяца и Br800: на эпоксидную и полиэфирную смолу, новый капот и бамперы. Девушка работала шлифмашинкой и болгаркой – умеет.

По приколу ценник зарядила в 25 тысяч долларов. В два с половиной раза выше рыночной стоимости.

И понеслось. Volkswagen Touran – почти святыня для белоруса. Диванные эксперты шутку не поняли, полился негатив.

«Пускай. Это тоже пиар. Зато, когда еду по городу, люди смотрят на моего единорога по-доброму, улыбаются», – смеется Надежда.

В гараже лежат родные кузовные детали от Volkswagen Touran.

За полчаса можно вернуть компактвэн в стоковый вид.

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