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После удара дроном россияне врезались на танке в столб, бросили его и сбежали

  • 13.07.2023, 10:13
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После удара дроном россияне врезались на танке в столб, бросили его и сбежали

Необычные «приключения» российской техники на левобережье Херсонщины показали на видео.

Украинские пограничники обнаружили российский танк на левом берегу Днепра в Херсонской области и подбили его.

Об этом сообщает пресс-центр ГПСУ.

На кадрах можно увидеть, как Силы обороны Украины с помощью дрона обнаружили российский танк. После этого украинские воины нанесли удар по вражескому танку, но техника поехала дальше - до первого столба. После того как танк врезался в столб, оккупанты выбежали из него и скрылись в неизвестном направлении.

«Вражеским танкам в Херсонской области не везет: пограничники нанесли очередной разрушительный удар», - написали госпограничники.

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