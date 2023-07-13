После удара дроном россияне врезались на танке в столб, бросили его и сбежали 13.07.2023, 10:13

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Необычные «приключения» российской техники на левобережье Херсонщины показали на видео.

Украинские пограничники обнаружили российский танк на левом берегу Днепра в Херсонской области и подбили его.

Об этом сообщает пресс-центр ГПСУ.

На кадрах можно увидеть, как Силы обороны Украины с помощью дрона обнаружили российский танк. После этого украинские воины нанесли удар по вражескому танку, но техника поехала дальше - до первого столба. После того как танк врезался в столб, оккупанты выбежали из него и скрылись в неизвестном направлении.

«Вражеским танкам в Херсонской области не везет: пограничники нанесли очередной разрушительный удар», - написали госпограничники.

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