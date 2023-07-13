Что дозволено Пригожину, не дозволено «Спартаку»
- Телеграм-канал «Малюта Скуратов»
- 13.07.2023, 10:16
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Нормальные голосовухи пошли?
Командующий 58-й армией Южного военного округа, генерал-майор Иван Попов, отстранённый накануне за критику начальства (Где, с*ки, контрбатарейная борьба?), может поплатиться за своё своенравие даже похлеще мятежника Пригожина.
Не для того угрохали столько сил и времени, убеждая общественность в непререкаемой эксклюзивности пригожинского бунта, чтобы на Запорожском направлении поднял голову какой-то там генерал-майор.
«Как сказали сегодня многие командиры полков дивизий, нашу армию не смогли пробить с фронта военнослужащие Вооруженных сил Украины, нас ударил с тыла наш старший начальник, предательски и подло обезглавив армию в самый тяжелый и напряженный момент». Ну нормальные голосовухи пошли? Скоро майоры костерить начальство начнут.
И ещё несколько грехов генерала Попова:
— В голосовухе он умышленно или случайно подаёт себя в качестве популярного в войсках командира («мои любимые гладиаторы», «одна семья», «я сократил все дистанции - от солдата и до маршала», «одинаково всем страшно, больно и тяжко» и т.д.)
— Это артикулированное недовольство высокопоставленного кадрового военного. Не чэвэкашная махновщина распоясалась окончательно, а откровенное раздражение подало голос из самой армейской сердцевины
— Обращение генерала опубликовал в своем телеграм-канале депутат Госдумы (единоросс), бывший командующий 58-й армией Андрей Гурулев. А это что за смычка ещё такая? Генералы и депутаты от правящей партии? Или генералы и военачальники-отставники? И то и другое может показаться Кремлю совсем не подарком.
В общем, если не остановили Пригожина, значит, других будут останавливать с перехлестом. Чтобы майорам неповадно было.
Телеграм-канал «Малюта Скуратов»