«200-х» вывозили всю ночь: новые детали ликвидации российского топ-генерала Цокова в Бердянске 2 13.07.2023, 10:33

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Ракеты Storm Shadow поразили базу с высокопоставленными военными РФ.

В оккупированном Бердянске Запорожской области уничтожен отель «Дюна», где располагались российские оккупанты. Тела ликвидированных в морг вывозили всю ночь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку спикера Генштаба ВСУ Андрея Ковалева во время прямого включения в эфире телемарафона.

«Во временно оккупированном Бердянске в результате попадания по отелю «Дюна» в течение ночи зафиксирован активный вывоз грузовиками тел российских военнослужащих в местный морг», - отметил Ковалев.

Как сообщал сайт Charter97.org, 11 июля появилась информация, что в районе временно оккупированного Бердянска в Запорожской области ликвидировали одного из командующих армии РФ Олега Цокова.

Позже в этот же день ряд российских СМИ подтвердили гибель Цокова. Сообщалось, что в здание, где он находился, ударили ракетой Storm Shadow. Позже появилась информация, что российский генерал находился в отеле «Дюна» вместе с другими топ-офицерами армии РФ.

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