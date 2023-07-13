«Сердечные сбои случаются практически каждый день» 13.07.2023, 10:33

1,086

Сергей Сацук

Политзаключенный Сергей Сацук встретился в колонии с семьей.

Сергей Сацук — бывший главный редактор заблокированного интернет-портала «Ежедневник». Отбывает наказание в колонии №15 Могилева.

Брат политзаключенного журналиста рассказал «Народнай Волі» о свидании Сергея Сацука с близкими.

— Не так давно брат в колонии встретился со своей семьей: приехали и его жена, и дочь, и внук, — говорит Александр Сацук. — Это, безусловно, была радость для всех, сутки Сергей побыл вместе с родными. Жили в каком-то помещении вроде общежития. За сутки хоть наговорились. А вообще, Сергею тяжело дается пребывание в неволе, тем более, что и проблемы со здоровьем никуда не исчезли.

По словам Александра, лекарства, которые передают близкие, сейчас доходят до Сергея.

— Слава Богу, в этом плане все нормализовалось. С сердцем немного лучше стало, хотя все равно сердечные сбои случаются практически каждый день. Но состояние не критическое. Раньше ситуация была вообще тревожная, — говорит он.

Сергея Сацука задержали 8 декабря 2021 года. Его обвинили по трем статьям Уголовного кодекса: «получение взятки» (ст. 430), «разжигание розни» (ст. 130), «превышение власти либо служебных полномочий» (ст. 426).

Сергей Сацук был осужден на 8 лет заключения с отбыванием наказания в колонии усиленного режима.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».