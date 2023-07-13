Невзоров: В России выведена новая порода маньяков 1 13.07.2023, 10:43

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Александр Невзоров

Обыватель начинает привыкать и смиряться с необходимостью превращения в пепел.

В России выведена порода откровенных маньяков, которые уже ни о чем, кроме необходимости массовых убийств и испепеления мира говорить не могут.Все прочее им не интересно, пишет известный публицист Александр Невзоров:

— Новая медийная звезда РФ, генерал и депутат Гурулев, откровенно мечтает о смерти планеты. Русский же телезритель, похоже, начинает привыкать и смиряться с необходимостью превращения в пепел.

В очередной раз блеснул и главный идеолог Кремля. Да, это реально умалишенный Дугин. Т.н. «истинный маньяк», место которого в смирительной рубашке, под огромной дозой хлорпромазина. Он «готов и мечтает» наказать человечество за то, что оно посмело ослушаться бредовых теорий «катехона» и его лично. Увы, его влияние на компашку старых кремлевских пер…нов - почти безгранично. Более того, сейчас для Дугина открыты все официальные и медийные площадки, все федеральные и местные каналы.

Александр Дугин: «В случае, когда мы поймем, что тотально проигрываем эту войну, последней опцией будет уничтожение человечества. И, я полагаю, что в критической ситуации наше руководство эту кнопку нажмет, оно об этом много раз говорило».

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