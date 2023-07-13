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«После подсечки, даже не сразу понял, что это рыба»

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  • 13.07.2023, 10:51
  • 5,198
«После подсечки, даже не сразу понял, что это рыба»

На Немане поймали огромную щуку.

Белорусские реки все еще готовы удивлять рыбаков солидными трофеями. Недавно, например, в Немане была поймана щука весом почти в 10 кг. Длина составила 114 сантиметров.

«Поклёвка — просто «тюк». А после подсечки, даже не сразу понял, что это рыба», — поделился впечатлениями с newgrodno.by Яков Радкевич, поймавший щуку.

По его словам, борьба с рыбой заняла около 20 минут.

На что клюнула щука? «Сработала BARABASHKA 4 цвет 201, груз 6 грамм, крючок тройник на стингере, собственного производства» — отметил рыбак.

Что он сделал с уловом, не сообщается. Но под постом стоит хэштег «поймал – отпусти». Надеемся, что щука вновь отправилась в Неман.

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