ВСУ отбросили россиян на южном фланге под Бахмутом 13.07.2023, 11:12

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Украинская армия вышла на новые рубежи.

Защитники Украины продолжают наступательные действия севернее и южнее Бахмута Донецкой области. На южном фланге украинские воины имели частичный успех и закрепляются на достигнутых рубежах.

Об этом утром 13 июля заявил представитель Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Ковалев, сообщает Military Media Center.

Ковалев сообщил, что в целом наступательные операции идут не только на Бахмутском, но и на Мелитопольском и Бердянском направлениях

На направлениях Новоданиловка – Широкая Балка, Малая Токмачка – Новопокровка (Запорожская область) украинские защитники имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах.

«Враг оказывает мощное сопротивление, осуществляет перемещение подразделений и войск. Активно применяет резервы», – заявил представитель командования.

На Купянском, Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях Силы обороны сдерживают наступление ВС РФ. Там в течение суток произошло 35 боевых столкновений. «Наши воины отразили все атаки врага», – заявил Ковалев.

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