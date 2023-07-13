Мошенники придумали новую схему обмана белорусов 13.07.2023, 11:26

3,488

Она касается рынка труда.

«Банк БелВЭБ» сообщает, что в Беларуси набирает популярность новая схема мошенничества. Она касается рынка труда. Финучреждение рассказывает подробности.

В банке уточняют, что лже-работодатели размещают объявления с вакансиями для приема на работу на интернет-площадках. Наиболее популярен у них сайт «Куфар».

«После обращения потенциального соискателя общение переходит в мессенджеры (в Telegram), обсуждаются условия работы и заработная плата, — рассказывают подробности в «Банк БелВЭБ». — В случае согласия «работодатель» требует заполнить анкету «для отдела кадров». На данном этапе происходит разглашение персональных данных для дальнейшего хищения денежных средств».

Мошенники среди прочего спрашивают данные банковских карточек.

«Работодатель» предлагает заполнить анкету и выслать на электронную почту. Параллельно может последовать предложение о регистрации личного кабинета, об установке программы доступа на свой телефон, о предоставлении конфиденциальных данных при общении с чат-ботами, реквизитов банковской карты для передачи в бухгалтерию. Цель такого «работодателя» — получить ваши персональные данные, удаленный доступ к устройству, и завладеть реквизитами платежных инструментов», — рассказывает банк.

Финучреждение также приводит рекомендации, как минимизировать вероятность попасть на ловки таких мошенников.

«Перепроверяйте информацию о работодателе через разные источники. Не доверяйте HR-менеджерам, работающим через социальные сети/мессенджеры. Не устанавливайте на свои устройства приложения по их просьбе, не переходите по ссылкам, не сообщайте персональные данные и реквизиты платежных инструментов», — рекомендуют в «Банк БелВЭБ».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».