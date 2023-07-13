CNN: Байден показал мощный уровень дипломатии в Вильнюсе 13.07.2023, 11:32

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Джо Байден

Фото: EPA

Президент США получил от саммита НАТО то, чего хотел.

Президент США Джо Байден получил от саммита НАТО в Вильнюсе почти все, чего хотел. Ему требовалось напомнить американцам, почему миллиарды долларов продолжают присылаться в Украину, на фоне приближающихся выборов в Штатах.

«Когда Путин и его жажда земли и власти развязали свою жестокую войну против Украины, он бился об заклад, что НАТО распадется... он думал, что наше единство разобьется во время первых испытаний. Он считал, что демократические лидеры будут слабыми. Но он подумал неправильно», - цитирует Байдена CNN.

Кроме того саммит показал как комфортно Байден чувствует себя на мировой арене.

«"отя критики могут жаловаться, что администрация делает слишком мало, чтобы помочь Украине – или, по мнению некоторых консерваторов, слишком много, – саммит подчеркнул комфорт Байдена на мировой арене, даже если это не признается в его приблизительных рейтингах одобрения... Понимание президента политических сил, которые давят на других лидеров, также было заметно, когда он дважды публично похвалил японского премьер-министра Фумио Кисиду за подписание программы помощи Украине G7», - пишет издание.

В то же время отказ Байдена пойти на ужин лидеров снова привлек внимание к его преклонному возрасту - 80 лет. Это может стать горячим вопросом на президентских выборах. Однако при этом американскому лидеру удалось продемонстрировать дипломатическое мастерство и сгладить разногласия между странами-членами НАТО.

«Привлечение стран G7 к постоянному потоку оружия в Украину было креативным решением для удовлетворения ее будущих потребностей, одновременно преодолевая ограничения на более тесные отношения между Киевом и НАТО. Если эта схема будет реализована, она может фактически сделать Украину вооруженным Западом авангардом, который может формально не быть в НАТО, но все равно будет стержнем ее передовой позиции в Европе.... Соглашение G7 также в определенной степени закрепляет приверженность лидеров США и союзников перед Украиной в последующие годы и затрудняет отмену политики Байдена», - добавляет издание.

Саммит НАТО - ключевые моменты

В Вильнюсе 11-12 июля прошел двухдневный саммит НАТО. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что были приняты решения о предоставлении Украине военной помощи, которая поможет приблизить победу в войне с оккупантами.

Кроме того, страны-члены НАТО согласились убрать требование о ПДЧ для Украины.

По словам аналитиков ISW, саммит НАТО в Вильнюсе показал, насколько далеко Россия после вторжения отдалилась от первоначальных целей, ради которых и начинала полномасштабную войну против Украины.

Как сообщал сайт Charter97.org, Байден в Вильнюсе поддержал белорусов.

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