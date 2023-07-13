Британская разведка раскрыла тактику «кадыровцев» на фронте 1 13.07.2023, 11:35

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Боевики активно применяют ее в районе Марьинки, недалеко от Донецка.

Чеченцы, воюющие на стороне Москвы, используют под Марьинкой самодельные взрывные устройства. Эту тактику применяли во время чеченских войн 90-х.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, в июне 2023 года поступило несколько сообщений об использовании российскими войсками старых бронированных машин, начиненных несколькими тоннами взрывчатки, в качестве самодельных взрывных устройств. Экипаж, скорее всего, выпрыгивает из машины после того, как пустит ее по курсу.

Большинство российских случаев использования таких машин было зарегистрировано в районе Марьинки, недалеко от Донецка, и они начались через несколько дней после того, как чеченские подразделения вошли в этот район.

«Существует реальная вероятность того, что чеченские силы применили эту тактику», - отмечается в сообщении.

По данным британской разведки, есть наследие чеченских боевиков, умеющих пользоваться таким машинами начиная с чеченских войн 1990-х годов. Сообщалось также, что чеченцы, воюющие на стороне Украины, изготовили аналогичные машины в январе 2023 года.

«Большинство российских самодельных взрывных устройств почти наверняка взорвались до того, как достигли своей цели из-за комбинации противотанковых мин и огня прямой наводкой, что ставит под вопрос жизнеспособность этого средства. Однако они вызывают очень сильные взрывы, которые все же могут оказать психологическое воздействие на обороняющиеся силы», - отмечают в Минобороны Британии.

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