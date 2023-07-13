Porsche представили яркий одноместный спорткар в ретро-стиле 13.07.2023, 11:40

Вместо традиционных боковых зеркал заднего вида установлены камеры.

Porsche представили необычный одноместный спорткар с открытым верхом Vision 357 Speedster. Новинка приурочена к 30-летию Фестиваля скорости в Гудвуде. Об этом рассказали на сайте Carscoops.

Porsche Vision 357 Speedster является второй вариацией одноименного концепт-кара, который был показан в январе этого года. Эта версия отличается отсутствием крыши.

Концепт-кар вдохновлен первым автомобилем Porsche — моделью 356, которая выпускалась с 1948 по 1965 год. Спорткар не поступит в серийное производство, но демонстрирует направление будущих спортивных автомобилей немецкого бренда.

Спереди расположено низкое лобовое стекло. Автомобиль окрашен в сочетание цветов Marble Grey и Grivelo Grey Metallic с контрастными элементами цвета Miami Blue.

Вместо традиционных боковых зеркал заднего вида установлены камеры. Также спереди и сзади нет привычной оптики.

Еще одной особенностью концепт-кара являются 20-дюймовые колесные диски из магниевого сплава с колпаками из углеродного волокна. Их дизайн вдохновлен колесами оригинальных Porsche 356 A и 356 B.

В интерьере есть только одно посадочное место с ковшеобразным сиденьем из углеродного волокна. Приборная панель имеет прозрачную поверхность.

Porsche Vision 357 Speedster оснащен 4,0-литровым оппозитным двигателем от Porsche 718 Cayman GT4 RS мощностью 500 л.с. и 449 Нм крутящего момента. Вес спорткара составляет чуть более 1000 кг.

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